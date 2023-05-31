Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам назвали дві помилки в одязі, які вони постійно роблять у літаку
LifeStyleТуризм

Туристам назвали дві помилки в одязі, які вони постійно роблять у літаку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам назвали дві помилки в одязі, які вони постійно роблять у літаку

Досвідчена чеська стюардеса Маріка Мікусова назвала виданню Mirror дві помилки в одязі, які туристи постійно роблять у літаку. Це неправильний вибір взуття та спроби підбирати гардероб відповідно до погоди у пункті призначення, ігноруючи зручність у часом багатогодинному рейсі.

Марика Мікусова, яка написала книгу «Щоденник бортпровідника», дала кілька порад щодо вибору одягу для літака та прокоментувала найспірнішу звичку пасажирів – знімати взуття. Фотографії людей, що упираються босими ногами в столи або піднімають їх на сидіння, регулярно викликають обурення в мережі. Проте стюардеса не бачить у цьому нічого злочинного, якщо людина дотримується низки правил.

«Якщо ви іноді купуєте красиве, але незручне взуття, як я, не соромтеся брати його на борт та знімати. Просто стежте за запахом. Смердючі ноги можуть сильно дратувати не лише ваших попутників, а й нас – ваших потенційних рятівників», – сказала Маріка.

Також стюардеса іронічно зауважує, що ходити літаком без взуття – це особистий вибір пасажира, але треба бути готовим до наслідків. «Якщо ви хочете пересуватися по салону без взуття – по-перше, дякую, що вимили підлогу в туалеті, по-друге, візьміть із собою запасну пару шкарпеток. Коли ви приземлитесь, ви, мабуть, захочете викинути старі. До цього моменту у ваших шкарпетках вже зародиться життя, і його мешканці встигнуть вибрати собі мера», – пожартувала Маріка.

Друга помилка, яку роблять туристи – вибір одягу за погодою в пункті призначення. «Куди б ви не летіли – на Маврикій чи Норвегію, завжди одягайтеся на борту однаково: тепло і зручно. Хоча нам, бортпровідникам, подобається бачити добре розвинені біцепси та ікри, це відволікає під час польоту. До того ж у кожному літаку є кондиціонер», – наголосила стюардеса.

Для польотів вона радить закритий одяг та зручне взуття, а ось від високих підборів краще відмовитись. У разі аварійної ситуації можуть проколоти аварійні гірки чи плоти. “Але оскільки така екстремальна ситуація дуже малоймовірна, пасажирам не забороняється підніматися на борт на високих підборах”, – додала Маріка.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

З ким їдете у подорож? Знаки зодіаку, які зіпсують відпочинок

LifeStyle
Ви напевно вже прикинули, кого взяти з собою на...

П’ять місць у ОАЕ, на які не варто витрачати свій час та гроші

ОАЕ
Як і у всіх популярних туристичних напрямках, у Дубаї...

Туристам повідомили, де їх можуть вигнати з ресторану через джинси та кросівки

LifeStyle
Для мандрівників відпочинок у Франції нерозривно пов'язаний із можливістю...

Туристам повідомили дивну причину, чому у них на пляжі крадуть їжу чайки

Велика Британія
Чайки регулярно псують приємний відпочинок на пляжі, вихоплюючи їжу...

Названо нову схему обману туристів за допомогою пташиного посліду

Туризм
Довірливі та забезпечені туристи нерідко стають метою шахраїв. Останні...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму