Туристам назвали дві помилки в одязі, які вони постійно роблять у літаку

Досвідчена чеська стюардеса Маріка Мікусова назвала виданню Mirror дві помилки в одязі, які туристи постійно роблять у літаку. Це неправильний вибір взуття та спроби підбирати гардероб відповідно до погоди у пункті призначення, ігноруючи зручність у часом багатогодинному рейсі.

Марика Мікусова, яка написала книгу «Щоденник бортпровідника», дала кілька порад щодо вибору одягу для літака та прокоментувала найспірнішу звичку пасажирів – знімати взуття. Фотографії людей, що упираються босими ногами в столи або піднімають їх на сидіння, регулярно викликають обурення в мережі. Проте стюардеса не бачить у цьому нічого злочинного, якщо людина дотримується низки правил.

«Якщо ви іноді купуєте красиве, але незручне взуття, як я, не соромтеся брати його на борт та знімати. Просто стежте за запахом. Смердючі ноги можуть сильно дратувати не лише ваших попутників, а й нас – ваших потенційних рятівників», – сказала Маріка.

Також стюардеса іронічно зауважує, що ходити літаком без взуття – це особистий вибір пасажира, але треба бути готовим до наслідків. «Якщо ви хочете пересуватися по салону без взуття – по-перше, дякую, що вимили підлогу в туалеті, по-друге, візьміть із собою запасну пару шкарпеток. Коли ви приземлитесь, ви, мабуть, захочете викинути старі. До цього моменту у ваших шкарпетках вже зародиться життя, і його мешканці встигнуть вибрати собі мера», – пожартувала Маріка.

Друга помилка, яку роблять туристи – вибір одягу за погодою в пункті призначення. «Куди б ви не летіли – на Маврикій чи Норвегію, завжди одягайтеся на борту однаково: тепло і зручно. Хоча нам, бортпровідникам, подобається бачити добре розвинені біцепси та ікри, це відволікає під час польоту. До того ж у кожному літаку є кондиціонер», – наголосила стюардеса.

Для польотів вона радить закритий одяг та зручне взуття, а ось від високих підборів краще відмовитись. У разі аварійної ситуації можуть проколоти аварійні гірки чи плоти. “Але оскільки така екстремальна ситуація дуже малоймовірна, пасажирам не забороняється підніматися на борт на високих підборах”, – додала Маріка.