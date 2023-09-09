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Це заважає і дратує: бортпровідниця показала часті помилки пасажирів під час посадки на рейс

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Це заважає і дратує: бортпровідниця показала часті помилки пасажирів під час посадки на рейс

Американська стюардеса авіакомпанії Delta Airlines Сісі показала основні помилки людей при посадці на рейс, які заважають іншим пасажирам, а багатьох навіть дратують.

Насамперед авторка ролика показала, як не потрібно знімати рюкзак, зазначивши, що бажано зняти його заздалегідь, до посадки на борт, щоб випадково не поранити себе та інших.

“Коли ви підходите до свого зареєстрованого місця, не блокуйте прохід, вирішивши в останній момент дістати з сумки акумулятор, книгу, навушники або ще щось. Зробити це краще заздалегідь, до того, як ви увійдете в літак”, – каже бортпровідниця.

Також стюардеса рекомендує не розмовляти під час посадки на борт по телефону і використовувати лише один навушник, щоб чути людей навколо.

Це не перший корисний ролик від Сісі для мандрівників. На сторінці вона дає поради на різні теми, які виникають у тих, хто часто мандрує і не тільки.

@cici.inthesky What is the most annoying thing fellow passengers do on flights? #flighttipsforkids ♬ original sound – CiCi in the Sky

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