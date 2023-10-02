Тайському туризму пропонують зробити ставку на казино

Уряд Таїланду закликають якнайшвидше легалізувати казино, у тому числі для гостей країни. З такою ініціативою виступили представники однієї із партій.

На їхню думку, одне з перших казино незмінно потрібно збудувати в туристичному районі. Серед перспективних називають Пхукет, Пхангнга, Крабі, Чіангмай… Ну, в крайньому разі, Бангкок.

На мережу легальних казино в королівстві пропонується витратити 280 млрд бат. Ці заклади, упевнені депутати, збільшать прибутки країни від туризму. І дозволять вивести велику кількість грошей із підпілля – нелегальні заклади все одно є. Як мінімум місцеві у них грають.

Деякі туристи не проти урізноманітнити відпочинок у Таїланді азартними іграми. Однак є й ті, хто вважає, що далі публічних заяв представниками тих чи інших політичних сил заради власного рейтингу не зайде мова: «Це просто порожні розмови депутатів».