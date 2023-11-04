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Таїланд готується дозволити туристам грішити по-новому

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Таїланд готується дозволити туристам грішити по-новому

«Не можеш запобігти — очолюй!», — судячи з усього, за цим принципом готується діяти влада Таїланду, яка планує дозволити туристам грішити по-новому, але головне — утримати в країні гроші місцевих любителів азартних ігор. Саме з цією метою Палата представників Таїланду, як пише тайське видання Thaiger, започаткувала спеціальний комітет на 60 осіб для аналізу потенційного запуску казино в країні. Цей крок спрямований на розв’язання проблеми підпільних казино, а також на «оздоровлення фінансового стану країни».

Прихильниками пропозиції виступили як мінімум дві партії — це «Рух уперед» та «Єдина нація Таїланду». Як пояснив Рангсіман Рим, член парламенту від партії «Рух вперед», питання не нове — ще попередня Палата представників створювала робочу групу для ретельного вивчення цього питання.

Услід він наголосив на необхідності «вжиття превентивних заходів проти зловмисного впливу».

“Легалізація казино безпосередньо в Таїланді може призвести до занепаду підпільного грального бізнесу, а також казино, що працюють на кордонах, тим самим перенаправивши гроші тайських гравців у державні доходи”, – запевнив він.

У свою чергу депутат від партії «Єдина нація Таїланду» Чатчавал наголосив на фінансових втратах, що виникають внаслідок поїздок громадян Таїланду до сусідніх країн заради азартних ігор до казино.

Він запропонував стратегічно розмістити по всій країні щонайменше п’ять розважальних комплексів із казино — по одному на півночі, півдні, сході, заході та центральних рівнинах. Вони зможуть залучити не лише місцевих мешканців, а й туристів, які бажають «згрішити по-новому», а також забезпечать можливості працевлаштування, позбавивши деяких тайців необхідності шукати роботу за кордоном.

Зазначимо, що в основних релігіях ця розвага вважається гріхом: Азартні ігри — це спосіб розваги, але також і спосіб неправедного набуття, це прикрите злодійство (25-е апостольське правило), і церковні правила засуджують їх за тим гріховним результатом, що походить з крадіжки, пияцтва, витраченого марно часу, безчинств та інших.

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