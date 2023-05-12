Так туристи ще не літали: аеропорт Ісландії ввів дивний спосіб посадки в літак

Головний аеропорт Ісландії Кеплавік запровадив унікальний спосіб посадки пасажирів у літак, об’єднавши телетрап та автобус.

Як повідомляє Avianews, аеропорт Рейк’явіка поставив чотири телетрапи з галереями на віддалених стоянках, які не приєднані до терміналу. Таке рішення було ухвалено для того, щоб зменшити час перебування пасажирів на відкритому просторі.

Як зазначили в аеропорту, в умовах суворого клімату Ісландії посадка в літак із використанням лише автобуса досить складна для пасажирів. Справа в тому, що їм потрібно спочатку вийти на відкритий простір, щоб сісти в автобус, проїхати кілька сотень метрів і знову вийти на відкритий простір, щоб потрапити до салону літака.

Тепер після приїзду до літака пасажири виходять з автобуса до спеціальної опалювальної галереї, а далі в комфортних умовах проходять телетрапом у літак.