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Так туристи ще не літали: аеропорт Ісландії ввів дивний спосіб посадки в літак

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Так туристи ще не літали: аеропорт Ісландії ввів дивний спосіб посадки в літак

Головний аеропорт Ісландії Кеплавік запровадив унікальний спосіб посадки пасажирів у літак, об’єднавши телетрап та автобус.

Як повідомляє Avianews, аеропорт Рейк’явіка поставив чотири телетрапи з галереями на віддалених стоянках, які не приєднані до терміналу. Таке рішення було ухвалено для того, щоб зменшити час перебування пасажирів на відкритому просторі.

Keflavik International Airport
Keflavik International Airport

Як зазначили в аеропорту, в умовах суворого клімату Ісландії посадка в літак із використанням лише автобуса досить складна для пасажирів. Справа в тому, що їм потрібно спочатку вийти на відкритий простір, щоб сісти в автобус, проїхати кілька сотень метрів і знову вийти на відкритий простір, щоб потрапити до салону літака.

Keflavik International Airport
Keflavik International Airport

Тепер після приїзду до літака пасажири виходять з автобуса до спеціальної опалювальної галереї, а далі в комфортних умовах проходять телетрапом у літак.

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