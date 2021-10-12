Таїланд поступово відкриває свої кордони для вакцинованих туристів

З 1 листопада Таїланд поступово відкриє свої кордони для вакцинованих іноземних відвідувачів, заявив вчора прем’єр-міністр Прают Чан-оча, цитований AFP.

AFP відзначає, що цим кроком королівство намагається врятувати свою сильно постраждалу від пандемії коронавірусу індустрію туризму.

Спочатку Таїланд дозволятиме туристам з 10 країн, «вважаються з низьким рівнем ризику», таких як США, Китай, Великобританія, Німеччина і Сінгапур, заявив прем’єр-міністр в телевізійній заяві. Список країн може бути доповнений в найближчі місяці.

Після прибуття відвідувачі повинні будуть пред’явити негативний результат тесту на COVID-19 і зробити новий на місці.

«Після цього вони зможуть вільно подорожувати по країні, як тайці», – сказав Прают Чан-оча.

Thailand will allow vaccinated tourists from S’pore to enter from Nov. 1, 2021 https://t.co/JYMoMJoxsB pic.twitter.com/0WN1Dbeni8 — Mothership.sg (@MothershipSG) October 12, 2021

До сих пір за спеціальною програмою на курорт Пхукет могли потрапити тільки вакциновані туристи. Однак вони повинні були залишитися на тиждень в готелі на острові, перш ніж їм було дозволено відвідати інші частини країни.

До пандемії доходи від туризму становили п’яту частину валового внутрішнього продукту Таїланду. Однак жорсткі обмеження, введені для пасажирів через коронавірус, привели до різкого зниження кількості туристів. У 2020 році він впав на 83 відсотка до 6,7 мільйона чоловік після рекордних 39,9 мільйона в 2019 році. Через COVID-19 країна втратила доходи від туризму приблизно на 50 мільярдів доларів, а минулий рік був найслабшим для економіки за останні 20 років.

У 2020 році Таїланд щодо позбувся коронавіруса, але з квітня цього року число інфікованих стало рости і з початку пандемії перевищило 1,7 мільйона чоловік. Зареєстровано майже 18 000 смертей, однак більше 30 відсотків населення країни в даний час вакциновані двома дозами, і за останні тижні ситуація покращилася.