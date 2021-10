Таїланд поступово відкриває свої кордони для вакцинованих туристів

З 1 листопада Таїланд поступово відкриє свої кордони для вакцинованих іноземних відвідувачів, заявив вчора прем’єр-міністр Прают Чан-оча, цитований AFP.

AFP відзначає, що цим кроком королівство намагається врятувати свою сильно постраждалу від пандемії коронавірусу індустрію туризму.

Спочатку Таїланд дозволятиме туристам з 10 країн, «вважаються з низьким рівнем ризику», таких як США, Китай, Великобританія, Німеччина і Сінгапур, заявив прем’єр-міністр в телевізійній заяві. Список країн може бути доповнений в найближчі місяці.

Після прибуття відвідувачі повинні будуть пред’явити негативний результат тесту на COVID-19 і зробити новий на місці.

«Після цього вони зможуть вільно подорожувати по країні, як тайці», – сказав Прают Чан-оча.

