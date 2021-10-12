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Таиланд постепенно открывает свои границы для вакцинированных туристов

Глеб Парфененко
Таиланд постепенно открывает свои границы для вакцинированных туристов

С 1 ноября Таиланд постепенно откроет свои границы для вакцинированных иностранных посетителей, заявил вчера премьер-министр Прают Чан отя, цитируемый AFP.

AFP отмечает, что этим шагом королевство пытается спасти свою сильно пострадавшую от пандемии коронавируса индустрию туризма.

Сначала Таиланд позволит туристам из 10 стран, «считаются с низким уровнем риска», таких как США, Китай, Великобритания, Германия и Сингапур, заявил премьер-министр в телевизионном заявлении. Список стран может быть дополнен в ближайшие месяцы.

По прибытии посетители должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и сделать новый на месте.

«После этого они смогут свободно путешествовать по стране, как тайцы», — сказал Прают Чан отя.


До сих пор по специальной программе на курорт Пхукет могли попасть только вакцинированы туристы. Однако они должны были остаться на неделю в отеле на острове, прежде чем им было разрешено посетить другие части страны.

К пандемии доходы от туризма составили пятую часть валового внутреннего продукта Таиланда. Однако жесткие ограничения, введенные для пассажиров через коронавирус, привели к резкому снижению количества туристов. В 2020 году он упал на 83 процента до 6,7 миллиона человек после рекордных 39,9 миллиона в 2019 году. Через COVID-19 страна потеряла доходы от туризма примерно на 50 миллиардов долларов, а прошлый год был самым слабым для экономики за последние 20 лет.

В 2020 году Таиланд по избавился коронавируса, но с апреля этого года число инфицированных стало расти и с начала пандемии превысило 1,7 миллиона человек. Зарегистрировано почти 18 000 смертей, однако более 30 процентов населения страны в настоящее время вакцинированы двумя дозами, и за последние недели ситуация улучшилась.

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