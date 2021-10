Таиланд постепенно открывает свои границы для вакцинированных туристов

С 1 ноября Таиланд постепенно откроет свои границы для вакцинированных иностранных посетителей, заявил вчера премьер-министр Прают Чан отя, цитируемый AFP.

AFP отмечает, что этим шагом королевство пытается спасти свою сильно пострадавшую от пандемии коронавируса индустрию туризма.

Сначала Таиланд позволит туристам из 10 стран, «считаются с низким уровнем риска», таких как США, Китай, Великобритания, Германия и Сингапур, заявил премьер-министр в телевизионном заявлении. Список стран может быть дополнен в ближайшие месяцы.

По прибытии посетители должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и сделать новый на месте.

«После этого они смогут свободно путешествовать по стране, как тайцы», — сказал Прают Чан отя.

