Стюардеси розкрили секрет того, як залишатися свіжим і не почуватися огидно після польоту

Огидного почуття після польоту можна уникнути, заявили стюардеси на форумі Reddit. За їхніми словами є секрети, як залишатися свіжим і не відчувати розбитим після рейсу. Перелічимо їх.

Сухе повітря в салоні може викликати у пасажирів відчуття втоми та зневоднення, навіть якщо вони регулярно пили воду під час польоту. Але, за словами бортпровідників, на цьому етапі вже надто пізно вживати заходів, і натомість вони рекомендували запобіжні дії, починаючи з дня перед поїздкою пасажирів.

Так, у пості на форумі Reddit засмучений мандрівник звернувся до стюардес з питанням, як їм усім вдається весь час виглядати чудово, навіть після довгих перельотів: «Я завжди вражаюся тому, як добре виглядають стюардеси після польоту, в той час як у мене все обличчя обвітрене, волосся як солома, очі червоні. А чому ти не виглядаєш як висохлий старий мішок?

Відповіді бортпровідниць здивували туриста. За їхніми словами, найкращий крок до гарного самопочуття після польоту – пити більше води за день до подорожі. «Якщо це справді довгий переліт, вам потрібно почати пити воду за день до польоту. Якщо ви п’єте воду в день вильоту, вже надто пізно. Такий великий хлопець, як я, втратить зайвий літр води за три години польоту. Це на додаток до нормального потовиділення, дихання, сечовипускання, будь-чого», — заявив один із стюардів. Його колега додала: «Вам краще пити багато води напередодні. Я випиваю близько 2-3 літрів води на день».

Втім, це не єдина хитрість: як показали експерти, слід уникати вживання різного типу булочок, якщо туристам не хочеться відчути погано після приземлення. Так, Чарльз Платкін, лікар і виконавчий директор Центру продовольчої політики американського коледжу, проаналізував низку авіаційних страв і попередив, що продукти з високим вмістом вуглеводів не наситять організм, натомість змусять відчувати дику втому після прибуття. Тому він закликав не спокушатися безкоштовними булочками на рейсі, а також відмовитися від таких страв, як макарони та тістечка — всі гастрономічні муки заради того, щоб почуватися на відпочинку свіжим.

«Вживання великої кількості важких вуглеводів, таких як макарони з густими соусами, хліб, кекси або тістечка, змусить вас відчувати себе млявими, примхливими, неситими та незадоволеними з’їденим. Рівень цукру в крові підскочить, а потім впаде, що негативно вплине на ваше самопочуття», – повідомив експерт у бесіді з Travel & Leisure.

Так само солона, жирна або гостра їжа може бути смачною, але вона може викликати у мандрівника легку нудоту під час польоту. Жирна їжа часто стає причиною навантаження на систему травлення, викликаючи біль у животі, і нудоти. За словами лікаря-дієтолога Серени Пун, ці види їжі можуть уповільнити травлення та посилити симптоми заколисування.