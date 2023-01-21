Стюардеса розкрила простий спосіб уникнути оплати за багаж із надмірною вагою

Більшість туристів не літають без нічого, а беруть із собою багаж, при цьому нерідко ваги, встановленої авіакомпанією для провезення, не вистачає. Стюардеса перевізника Emirates Керолайн Кнайц розкрила хитрий спосіб не платити за сумку з надмірною вагою в аеропорту.

Більшість авіакомпаній зважують валізу під час реєстрації. «Моя головна порада, коли справа доходить до багажу, завжди реєструватися онлайн або через додаток, перш ніж відправитися в аеропорт. Якщо ви підійдете до стійки в аеропорту, цілком імовірно, що вони перевірять розмір вашої ручної поклажі та зважать її. Якщо ви зареєструєтеся до аеропорту, ви можете пройти прямо через охорону та пройти до виходу, де малоймовірно, що співробітник зважуватиме сумку», – розповіла вона MailOnline. При цьому експерт попередила, що її лайфхак, швидше за все, не спрацюватиме з лоукостерами, т.к. вони набагато суворіше ставляться до правил провезення багажу, тому можуть перевірити вагу у виходу на посадку.

Що робити, якщо багаж має надмірну вагу? Фахівець рекомендувала якомога перерозподілити речі по знайомим туристам, з якими летить пасажир. Так він може бути спокійний, що після прильоту вони повернуть його речі назад.

Ще один варіант, уже перевірений не одним мандрівником — замість того, щоб складати речі у валізу, їх потрібно на себе вдягнути і чим більше, тим меншою буде вага багажу. Інший мандрівник також розкрив хитрий спосіб уникнути додаткових витрат. В аеропорту незнайомець помітив чоловіка, який підтримував валізу ногою під час зважування. Так він зменшив зареєстровану вагу своєї валізи і потрапив у безоплатну норму провезення. Однак треба володіти певною майстерністю та силою, щоб «повернути» подібне.

Але є й хороші новини для мандрівників, що вирушають на рейс із ручною поклажею. Пасажирам незабаром буде дозволено провозити в ручній поклажі до 2 літрів рідини відповідно до серйозного пом’якшення правил в аеропортах. До 2024 року ліміт у 100 мл буде знятий разом із забороною на великі електричні предмети, такі як ноутбуки та планшети.