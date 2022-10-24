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Туризм

Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Бразильський виробник бізнес-джетів та регіональних літаків Embraer представив сміливу концепцію нових приватних літаків майбутнього. Це сталося на виставці в американському місті Орландо.

За задумом бразильських інженерів, новий бізнес-джет буде літати автономно без льотчиків. На місці кабіни пілотів розмістять диван, з якого можна буде спостерігати за польотом, повідомляє avianews.com.

Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Зверху в фюзеляж хочуть інтегрувати велике панорамне скло, яке дозволить бачити небо.

Керувати функціями літака зможуть безпосередньо пасажири за допомогою сенсорних екранів. Їх інтегрують у великі бокові вікна.

Цікаво, що фюзеляж концепції приватного літака віддалено нагадує швидкісні німецькі потяги Siemens Velaro. Їхня максимальна швидкість може досягати 400 км/год – це половина швидкості сучасних реактивних авіалайнерів.

Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Наразі невідомо, чи планує Embraer подальший розвиток показаної концепції бізнес-джета, щоб запустити її виробництво. Поки у світі не існують комерційні літаки, які б могли літати повністю автономно або мали панорамні вікна.

Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього
Порівняння концепції нового приватного літака Embraer та швидкісного потягу Siemens Velaro. Поєднана графіка Embraer та офіційне фото Siemens

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