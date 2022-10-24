Стало відомо, як виглядатимуть приватні літаки майбутнього

Бразильський виробник бізнес-джетів та регіональних літаків Embraer представив сміливу концепцію нових приватних літаків майбутнього. Це сталося на виставці в американському місті Орландо.

За задумом бразильських інженерів, новий бізнес-джет буде літати автономно без льотчиків. На місці кабіни пілотів розмістять диван, з якого можна буде спостерігати за польотом, повідомляє avianews.com.

Зверху в фюзеляж хочуть інтегрувати велике панорамне скло, яке дозволить бачити небо.

Керувати функціями літака зможуть безпосередньо пасажири за допомогою сенсорних екранів. Їх інтегрують у великі бокові вікна.

Цікаво, що фюзеляж концепції приватного літака віддалено нагадує швидкісні німецькі потяги Siemens Velaro. Їхня максимальна швидкість може досягати 400 км/год – це половина швидкості сучасних реактивних авіалайнерів.

Наразі невідомо, чи планує Embraer подальший розвиток показаної концепції бізнес-джета, щоб запустити її виробництво. Поки у світі не існують комерційні літаки, які б могли літати повністю автономно або мали панорамні вікна.