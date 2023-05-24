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Соцмережі vs реальність: туристка розкрила секрет тревел-блогерів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Соцмережі vs реальність: дівчина розкрила секрет тревел-блогерів

Популярний візажист показала, наскільки інакше виглядають популярні туристичні місця насправді, ніж у стрічці Instagram, передає BoredPanda.

Соціальні мережі настільки щільно увійшли в наші життя, що провести межу між реальністю та онлайн стає складніше. Ми часто забуваємо головне: те, що ми бачимо в облікових записах популярних інфлюєнсерів, є відредагованою, глянсовою та ретельно стилізованою версією реальності. Візажист Кейліс Гонсалес із Колумбії вирішила нагадати це своїм передплатникам та пустити їх за лаштунки онлайн-тревел-індустрії.

Соцмережі vs реальність: туристка розкрила секрет тревел-блогерів

У своєму вірусному ролику у Facebook вона показала, як насправді виглядають місця із популярних постів Instagram. Відео, що швидко розлетілося по мережі, довело важливість перспективи, монтажу і правильного ракурсу. Переконайтеся самі.

За словами доктора філософії Сари М. Койн, вплив онлайн-знаменитостей на своїх передплатників зовсім не безневинний. На її думку, люди порівнюють своє життя із життям тих, кого бачать у соціальних мережах.

“Недостовірні, неточні та нереалістично красиві публікації призводять до того, що у користувача, чиє життя далеке від досконалості, можуть виникнути психологічні проблеми та депресія”, – сказала вона виданню Bored Panda.

Соцмережі vs реальність: туристка розкрила секрет тревел-блогерів

Професор Койн зазначила, що важливо відстежувати свої звички у соціальних мережах, щоб вплив інтернету на ваше життя не зайшов надто далеко.

“Якщо дозволяєте інфлюсенсерам формувати ваш світогляд або відчуваєте, що вам потрібно зайти на їхню сторінку, перш ніж ухвалити рішення, ви зайшли занадто далеко!” — на її думку, саме в цей момент слід зробити перерву.

Соцмережі vs реальність: туристка розкрила секрет тревел-блогерів

Відео Кейліс стало хітом серед інтернет-користувачів з іншої причини. Воно нагадало, що не варто їхати в подорож із надто завищеною планкою. Навіть якщо поїздка пройде добре, найімовірніше, ваше очікування не виправдається.

Подібне явище називається “паризьким синдромом”. Це крайнє почуття розчарування, яке відчувають багато людей, які вперше відвідали Париж. Вони раптом розуміють, що столиця Франції — це не лише романтика, мода та круасани.

Соцмережі vs реальність: туристка розкрила секрет тревел-блогерів

Щоб його уникнути, перш ніж забронювати квитки у відпустку, вивчіть країну, яку плануєте відвідати. Подивіться фотографії та відео з різних ракурсів, погортайте довідники та огляди. Запам’ятайте: що більш розрекламоване місце, то вищий шанс, що воно вас розчарує.

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