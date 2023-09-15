Що потрібно знати туристам, плануючи відпочинок за системою “все включено”

Здається, що система “все включено” вирішує всі проблеми щодо організації відпочинку, але чи завжди це так? Є категорія туристів, яким буквально протипоказана відпустка у такому вигляді. Якщо і ви плануєте подорож, але поки не змогли визначитися, як відпочиватимете, експерти зібрали для вас моменти, які будуть для вас неприємним відкриттям в all inclusive.

Не все включено

Так, система має на увазі підходи за їжею без обмежень, причому це не завжди так. Багато залежить і від класу готелю, в який ви плануєте заселитися. Часто немережеві готелі пропонують досить мізерний набір страв, крім того, є ймовірність, що більшість цих страв не підходить саме вам, а за додаткові страви доведеться доплачувати. Щоб не розчаруватися в перший день відпочинку, обов’язково проясніть момент з харчуванням ще до вильоту.

Час заселення

Якщо ви думаєте, що all inclusive дає вам якісь переваги за часом заїзду та виїзду, то поспішаємо вас розчарувати: додаткових бонусів у цьому моменті чекати не варто. Єдиний варіант – домовитися зі співробітниками готелю, наприклад, якщо у вас маленькі діти та час заселення за стандартним розкладом не надто зручний для вашої великої родини. Однак пам’ятаємо, що будь-які прохання мають бути ввічливими та жодних претензій. В цьому випадку вам у більшості випадків підуть назустріч, але точно не через те, що ви зробили бронь по системі “олл інклюзів”.

А як же багаж?

На жаль, у вартість путівки системою “все включено” не завжди входить користування камерою зберігання. Будьте готові, що вам доведеться доплачувати, нехай про це не сказано в описі туру. Але сума не руйнівна, а тому закочувати скандал із цього приводу — поставити себе у незручне становище. Якщо у вас багато багажу і ви звикли кидати його в готелі ще до заселення, цей пункт вартий вашої особливої уваги.

Міні-бар не завжди входить у вартість

“Все включено”, але бару це не завжди стосується. Саме тому тревел-експерти радять завжди уважно читати опис купленої вами путівки. Приїхавши на місце, у вас може не бути часу та бажання розбиратися, що платно, а що вже оплачено вами, тому велика ймовірність витратити значно більше за своєю неуважністю.