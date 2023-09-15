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Що потрібно знати туристам, плануючи відпочинок за системою “все включено”

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що потрібно знати туристам, плануючи відпочинок за системою

Здається, що система “все включено” вирішує всі проблеми щодо організації відпочинку, але чи завжди це так? Є категорія туристів, яким буквально протипоказана відпустка у такому вигляді. Якщо і ви плануєте подорож, але поки не змогли визначитися, як відпочиватимете, експерти зібрали для вас моменти, які будуть для вас неприємним відкриттям в all inclusive.

Не все включено

Так, система має на увазі підходи за їжею без обмежень, причому це не завжди так. Багато залежить і від класу готелю, в який ви плануєте заселитися. Часто немережеві готелі пропонують досить мізерний набір страв, крім того, є ймовірність, що більшість цих страв не підходить саме вам, а за додаткові страви доведеться доплачувати. Щоб не розчаруватися в перший день відпочинку, обов’язково проясніть момент з харчуванням ще до вильоту.

Час заселення

Якщо ви думаєте, що all inclusive дає вам якісь переваги за часом заїзду та виїзду, то поспішаємо вас розчарувати: додаткових бонусів у цьому моменті чекати не варто. Єдиний варіант – домовитися зі співробітниками готелю, наприклад, якщо у вас маленькі діти та час заселення за стандартним розкладом не надто зручний для вашої великої родини. Однак пам’ятаємо, що будь-які прохання мають бути ввічливими та жодних претензій. В цьому випадку вам у більшості випадків підуть назустріч, але точно не через те, що ви зробили бронь по системі “олл інклюзів”.

А як же багаж?

На жаль, у вартість путівки системою “все включено” не завжди входить користування камерою зберігання. Будьте готові, що вам доведеться доплачувати, нехай про це не сказано в описі туру. Але сума не руйнівна, а тому закочувати скандал із цього приводу — поставити себе у незручне становище. Якщо у вас багато багажу і ви звикли кидати його в готелі ще до заселення, цей пункт вартий вашої особливої уваги.

Міні-бар не завжди входить у вартість

“Все включено”, але бару це не завжди стосується. Саме тому тревел-експерти радять завжди уважно читати опис купленої вами путівки. Приїхавши на місце, у вас може не бути часу та бажання розбиратися, що платно, а що вже оплачено вами, тому велика ймовірність витратити значно більше за своєю неуважністю.

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