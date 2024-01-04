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ТаїландТуризм

Популярна у туристів країна скасувала податок на міцний алкоголь

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Популярна у туристів країна скасувала податок на міцний алкоголь

Нещодавнім указом уряд Таїланду затвердив зниження податків на розважальні заклади та алкоголь із метою підтримки туризму.

Як повідомляє Times of India, раніше країна продовжила час роботи розважальних закладів до 4 години ранку. Це зроблено для того, щоб підвищити їхню привабливість для туристів і збільшити кількість нічних відвідувачів.

Згідно з останніми даними, кабінет уряду також затвердив зниження податків на алкогольні напої.

Схвалені заходи включають зниження податків на вино з 10 до 5 відсотків і повне звільнення від податків на міцний алкоголь, раніше встановлених на рівні 10 відсотків. Крім того, акцизний податок на розважальні заклади планується скоротити практично вдвічі, з 10 до 5 відсотків.

За словами представника уряду Чаю Вачаронгке, ці податкові коригування діятимуть до кінця поточного року.

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