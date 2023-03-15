Підводний човен із кокаїном на 87 мільйонів доларів виявили біля узбережжя Тихого океану

Підводний човен із вантажем на 87 мільйонів доларів виявили ВМС Колумбії біля узбережжя Тихого океану: встановлені подробиці походження “корабля-примари”.

За інформацією Daily Mail, на 15-метровому судні знайдено не лише 2,6 тонни кокаїну на суму 87,7 мільйона доларів, а й двох загиблих людей.

Згідно з основною версією колумбійської влади, причиною смерті стало отруєння отруйним газом. Двом членам екіпажу, що вижили, було надано необхідну медичну допомогу.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що підводний човен міг належати Революційним збройним силам Колумбії (FARC): це марксистсько-ленінська партизанська група, яка діяла в Колумбії з 1964 по 2017 рік.

Крім політичних цілей, група також займалася незаконним обігом наркотиків, здирством, викраденням людей та іншою злочинною діяльністю для фінансування свого руху.

Джерела додають, що це вже третій знайдений човен серії Narco, кожен з них міг перевозити до шести тонн вантажу. Судна цієї конструкції здатні уникати радарів, адже частково можуть пересуватися у підводному положенні.

Раніше колумбійські війська також виявили та знищили центр обробки кокаїну у сільській місцевості неподалік північного міста Санта-Марта.