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ТаїландТуризм

Пхукет пішов під воду: на вулицях повінь піднялася до пояса

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Пхукет пішов під воду: на вулицях повінь піднялася до пояса

«Гіршим на їх пам’яті» назвали місцеві представники туризму повінь, що накрила тайський острів Пхукет. Згідно з місцевими ЗМІ, нічні зливи та переповнені водосховища стали однією з причин жахливої ​​повені, крім того, на острові прорвало греблю Банг-Нью. У результаті частина популярних у туристів місць — такі як відомі пляжі Патонг і Камала буквально пішли під воду, на деяких вулицях вода стоїть по коліно, а на деяких — навіть до пояса.

За інформацією The Phuket News, в основному від удару стихії постраждали Патонг, Камала та Пхукет-Таун. У деяких місцях проїхати могли лише вантажівки та великі автобуси, решті транспорту доводилося розвертатися. Також дорогу перекривали і зсуви.

«Це найгірша на моїй пам’яті повінь. Вулицю Thalang Rd у Старому місті ніколи не затоплювало так, щоб вода просто стояла на ній», – прокоментував голова туристичного об’єднання Старого міста Сомойт Патхан.

Туристів та місцевих жителів також попередили, що окрім доріг від повені у деяких районах постраждали й лінії електропередач. Стільниковий зв’язок також працює з перебоями.

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