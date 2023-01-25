Оплески на борту та секретна кімната: пілоти розкрили 5 таємниць своєї роботи

Пілоти американських авіакомпаній та експерти дали інтерв’ю порталу Newsweek і розповіли про цікаві нюанси роботи: чи є в літаку таємна кімната, чому люди аплодують при посадці повітряного судна і що передбачено на випадок, якщо обидва пілоти захворіють?

Чому люди аплодують після приземлення?

За словами Патріка Сміта, пілота американської авіакомпанії, наприкінці 70-х та на початку 80-х років це явище було широко поширене. Однак зараз це відбувається рідше і лише в економ-класі. Пілот вважає, що річ у тому, що в “економі” більше людей сидить ближче один до одного.

“Є певний дух спільності, особливо після далекого перельоту, коли ти провів кілька годин у відносно інтимному просторі із сотнями людей”, – пояснив він.

Чи є в літаку таємна кімната?

Сміт сказав, що пілоти усамітнюються на невеликий відпочинок у кімнатці, яка “захована” вище або нижче за головний пасажирський відсік. Якщо такої кімнати немає, існує спеціально відведене відгороджене місце в першому або бізнес-класі.

За словами експерта, на далеких рейсах пілоти зазвичай працюють позмінно. Хоча це залежить від правил країни та авіакомпанії. Внутрішні правила перевізника можуть бути значно суворішими, ніж правила уряду, пояснює Сміт. Наприклад, існують компанії, де на польотах тривалістю від 8 до 12 години працюють три пілоти.

Що робити, якщо обидва пілоти захворіють під час польоту?

Тоні Шен, колишній пілот, президент авіаційної академії Wayman, розповів, що якщо обидва пілоти захворіють під час польоту і на борту не буде третього, стюардеса шукатиме пасажирів з досвідом польотів, оскільки інші члени екіпажу не навчені навичкам керування літаком.

“Вкрай рідко обидва пілоти хворіють під час польоту. З цієї причини пілоти зобов’язані завжди замовляти різне харчування. Але якщо такий випадок стався, пілотові доведеться оголосити аварійну ситуацію і приземлитися в найближчому аеропорту, де його зустріне медичний персонал”, – сказав експерт з авіакомпаній Ден. Баб.

Що станеться, якщо пасажир загине під час польоту?

Пілоти та бортпровідники навчені першій допомозі, і на більшості пасажирських літаків є дефібрилятори. Однак, якщо потрібна екстрена допомога, пілоти оголосять надзвичайну ситуацію і приземляться в найближчому аеропорту, де медичний персонал надасть необхідну допомогу.

За словами Бабба, якщо пасажир вмирає, його непомітно виносять у місце, де ніхто його не побачить. Для того, щоб не засмучувати інших пасажирів і не сіяти паніку, льотний екіпаж не інформуватиме пасажирів про подію.

Що означають різні сигнали у літаку?

Коли літак знаходиться на землі, всі пасажири та екіпаж чують звук “дінь”. Це означає, що літакові дозволено злітати.

Коли цей звук лунає під час польоту один раз, це означає, що пасажир викликає бортпровідника. Два таких сигнали – отже, літак набирає висоту 3048 метрів (10 000 футів) і бортпровідники мають підготувати салон до посадки.

Звук “свист” означає, що “шасі висувається, готуючись до посадки”.