На популярному курорті Таїланду спалахнув скандал після старту рибальських турів із голими жінками

Дві мешканки Таїланду та туристична агенція з продажу рибальських турів стали героями скандалу та поліцейського розслідування після того, як перші знялися голими на човні та опублікували свої фотографії в соцмережах, а останнє використовувало їхні зображення з метою наживи. Хоча дівчата заявили, що не рекламували жодне турагентство, а просували себе, навколо турфірми та рибальських турів піднявся ажіотаж.

За даними The Thaiger, дівчата вирушили до самостійного рибальського туру в районі Банг Сарай, розташованого неподалік популярної Паттайї, в провінції Чонбурі і провели там фотосесію в стилі ню. Потім вони опублікували свої зображення у соцмережах. Незабаром знімки дійшли до поліції. Дівчат розшукали та затримали за звинуваченням у розпусті та надання секс-послуг.

Як з’ясувалося, мешканки Таїланду в такий нестандартний спосіб хотіли залучити підписників у соціальних мережах, а не пропонували секс-послуги чи залучали до рибальських турів. За їхніми словами, на мобільний телефон туристок знімали їхні бойфренди. Для «голої» фотосесії вони орендували човен і вже у морі зробили знімки. На своє виправдання дівчата також повідомили, що фотографії виглядали як реклама турів, насправді їм не платила жодна туристична чи рибальська агенція, і що вони навіть не знали власника човна.

Незважаючи на це, двом жінкам були пред’явлені звинувачення за статтею 14 (4) Закону про комп’ютери: імпорт порнографічних матеріалів та інформації в інтернет, а також те, що порнографія може бути доступна широкому загалу. Тепер їм загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до п’яти років, штрафу в розмірі близько 96 тис. грн. (100 тис. Бат) або і того, і іншого.

Офіцер поліції повідомив, що він проведе розслідування, чи брали жінки участь у будь-яких подібних заходах у минулому, перш ніж ухвалювати рішення. Якщо їх визнають винними, їм загрожує суворе покарання. Повідомлень про те, чи будуть притягнуті до відповідальності їхні бойфренди, не надходило.

Зауважимо, що вірусні фото допомогли щонайменше одному місцевому турагентству. Любителі рибалки потрапили на гачок, коли турфірма в курортній провінції Чонбурі вирішила скористатися фотографіями затриманих дівчат і таким чином успішно почала продавати свої рибальські тури. «Ловля кальмарів + насолода черепашками протягом чотирьох годин. Усього 3’000 бат (2900 грн.) з особи. Сашимі та напої включені у вартість», – такий пост поширювало в соцмережах агентство, під текстом – фотографія двох рибалок та двох оголених жінок.

Реклама спрацювала, мандрівники швидко розбирали тури. Хоча знайшлися й ті, хто обурився тим, що відбувається. Розгнівані місцеві жителі були незадоволені тим, що агенція безсоромно рекламує поїздки на рибалку з голими жінками.

У справу навіть втрутився колишній мер Банг Сарая у Чонбурі Чайват Інанонг. Він поскаржився адміністрації соцмереж на рекламу поста про рибалку голяка і заявив, що подасть позов до поліції: «Вирушайте на рибалку, але ви не дістанете ні риби, ні кальмарів. Чому ваш бізнес такий креативний? Я не знаю, хто ви, але перестанете займатися цим бізнесом у моєму рідному місті. Будь ласка, надішліть мені повідомлення, якщо у вас є додаткові докази або знаєте цих людей. Я подам скаргу якнайшвидше. Кожен місцевий мешканець заробляє на життя відповідно до правил та законів пляжу Банг Сарай».

Багато тайських користувачів мережі прокоментували повідомлення про те, що поїздка на рибалку голяка неприйнятна і завдає шкоди хорошій репутації пляжу Банг Сарай і Чонбурі. Згідно з повідомленнями тайських ЗМІ, не лише голим жінкам, а й тепер агентству загрожує звинувачення відповідно до Закону про комп’ютери за завантаження порнографічних матеріалів та інформації в інтернет.