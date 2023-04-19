На Багамах туристів попередили про величезну білу акулу, яка тримає курс до пляжу

Термінове попередження випущено для туристів, які відпочивають на пляжах екзотичних Багамських островів. Прямо до них тримає курс гігантська біла акула у компанії «товариша».

Кровожерливий гігант, відомий як акула-людожер, був помічений на радарі біля берегів Багамських островів минулого вівторка. Його розмір вражає: схожа на танк тварина понад 3.66 м завдовжки і важить близько 539 кг. Дослідницька група OCEARCH відстежує пересування на прізвисько Ironbound («Залізна акула») з 2019 року і раніше не викликала тривоги у експертів. Однак тепер вона взяла курс на курортні острови. Радар помітив її близько півночі у вівторок неподалік острова Андрос – найбільшого в архіпелазі. Ще у січні вона була помічена біля берегів Флориди у США.

Кілька років тому тварину позначили електричним трекером, який показує переміщення хижака. Фотографії акули, зроблені в 2019 році, продемонстрували світові жахливу на вигляд тварину, коли її витягли на палубу дослідницького судна для чіпування.

Люті щелепи “Залізної акули” зімкнулися на металевому стрижні, коли вчені вимірювали її вражаюче тіло. Грізний хижак мав бойові шрами, і з тіла капала кров – зловісне попередження для будь-якого туриста, який спробує зайти у воду.

Багамська влада випустила рекомендації, які закликають туристів і місцевих виявляти крайню обережність у водах Нью-Провіденсу, прилеглих островах і затоках і навколо них. Заява цілком доречна, оскільки у червні 2019 року акула напала на пірнача. У нерівній битві турист загинув. Цього року вже було зареєстровано кілька випадків нападів на відпочиваючих у водах Багамських островів, але, на щастя, без смерті.

За даними OCEARCH, лякаючого виду хижак був не один, а в компанії іншої поміченої великої білої акули, яка має більш спокійне прізвисько Maple (Клен). Її також запеленгували неподалік Багамських островів. Другий представник також величезний: його довжина становить 3.35, а вага – 573 кг. І «Залізна акула», і «Клен» плавають східним узбережжям США та Канади. Великі білі акули віддають перевагу водам помірних регіонів, але їх можна зустріти по всьому світу. Вони, як правило, здійснюють щорічну міграцію, проводячи літо у північних водах та зиму на півдні.

Довідка: Багамські острови – держава, розташована на північ від Карибського моря та Куби, на південний схід від півострова Флорида. У Багамський архіпелаг входить близько 700 островів, але мешкають лише 30. З туристичним бізнесом прямо чи опосередковано пов’язана приблизно половина зайнятого населення. І це не дивно, що країна славиться теплими прозорими водами та прекрасними пляжами.