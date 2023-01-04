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Туризм

Майже тисяча туристів застрягла на круїзному лайнері через грибок на борту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сотні туристів застрягли на борту круїзного лайнера через грибок на борту

Сотні пасажирів застрягли на борту круїзного лайнера компанії Viking Orion біля узбережжя Австралії, повідомляє ВВС. Заборону на швартування в Аделаїді екіпаж отримав після того, як на корпусі судна виявили потенційно небезпечні нарости.

Чиновники заявили, що перед входом до Австралії корпус корабля потрібно очистити. На їхню думку, інвазивні види мікроорганізмів, рослин, водоростей і дрібних тварин становить небезпеку для природного довкілля в порту.

Повідомляється, що кораблю також було відмовлено у дозволі зайти в док у Крайстчерчі та Данідіні у Новій Зеландії та Хобарті (Тасманія). Вчора, 2 січня, лайнер мав пришвартуватись у Мельбурні, але й ця зупинка зірвалася. Тим часом на злощасному судні перебуває близько 800 осіб, більшість із них — це туристи.

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