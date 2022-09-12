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Лікар розповів, що робити, якщо вжалила медуза на відпочинку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Лікар розповів, що робити, якщо вжалила медуза на відпочинку

Зустрітися з медузою на морі – не найприємніше відчуття. Наприкінці пляжного сезону їх особливо багато. При цьому деякі медузи можуть бути небезпечні для здоров’я. Лікар загальної практики розповів “ДІП”, чому і що робити, якщо вас вжалила одна з них.

За словами медика, опік – це не найнебезпечніше, ніж може закінчитися зустріч із медузою.

Я дуже насторожено ставлюся до медуз, тому що дехто навіть не підозрює, який ризик може бути з ними пов’язаний. У деяких медуз є отрута нервово-паралітичної дії. Опік – щонайменше, з чим може зіткнутися людина при контакті з медузою. Може виникати гіпертонія, може настати раптова смерть. Отрута медузи може викликати параліч.

Якщо після контакту з медузою, у людини просто виникли почервоніння, необхідно використовувати антигістамінні препарати, місцево використовувати бальзами та глюкокортикостероїди (ГКС) – речовини, що зменшують біль та набряки. ГКС призначають внутрішньо або у вигляді ін’єкцій.

Якщо ж це опік, який болить, і починається біль голови, підвищується артеріальний тиск, німіють руки і ноги, необхідно терміново викликати бригаду швидкої допомоги та проводити заходи, спрямовані на усунення токсину, інакше результат може бути летальним.

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