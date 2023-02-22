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Колишня стюардеса назвала найбрудніше і найнебезпечніше місце в літаку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Колишня стюардеса назвала найбрудніше і найнебезпечніше місце в літаку

Колишня стюардеса назвала найбрудніше місце на борту, розповіла, як зробити свою подорож максимально безпечною, і назвала найгірший час для користування вбиральнею, передає The Sun.

За словами британської екс-бортпровідниці, туалет у літаку – це, по суті, шафа.

“Але тільки шафа, в якій немає чистого повітря та вікна. Тому вентиляція там вкрай погана. Візьміть із собою маску, якщо не хочете дихати чужим спертим (можливо вірусним) диханням та потенційними частинками фекалій, які витають у повітрі після змиву туалету”, – попереджає вона.

Чищення зубів краще залишити на потім, оскільки вся вода в літаку надходить з одного і того ж резервуара і не фільтрується, пояснює вона.

“Краще візьміть на борт пляшку, але не заносите до туалету гігієнічні предмети”, – уточнює екс-стюардеса.

Максимально уникати дотиків з поверхнями в кабіні туалету літака також радить жінка.

“Якщо не хочете почати відпустку з зараження, уникайте зіткнень… навіть з дверима. Використовуйте рукавички, не забудьте про антисептик і протирайте все вологими серветками. ставала коричневою!” – підвела підсумок вона.

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