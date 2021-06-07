Камбоджійський туризм: Перші позитивні сигнали у травні

Президент Асоціації кхмерских туристичних гідів Ангкору Кхієу Тай (Khieu Thy) сказав, що відкриття королівства для іноземних туристів зараз має важливе значення. Точніше, це мрія камбоджійської туристичної галузі.

Страждаючи від нестачі іноземних відвідувачів більше року, г-н Тай підкреслив, що туристичний сектор стикається з безпрецедентним падінням.

«Якщо Камбоджа знову відкриє свої двері для іноземних туристів в четвертому кварталі, це відновить робочі місця і доходи для працюючих в цьому секторі», – сказав він. Звіт Міністерства туризму показав, що в минулому році Камбоджу відвідали 1 306 143 іноземних туристів, що на 80,5% менше, ніж в попередньому році (6 610 592 туристів в 2019 році).

Зниження числа туристських прибуттів з-за кордону в минулому році коштувало камбоджійської туристичної галузі більше 3 мільярдів доларів недоотриманих доходів. Доходи від міжнародного туризму принесли всього 1,023 мільярда доларів в 2020 році, що на 79,2% менше, ніж 4,919 мільярда доларів, отриманих в 2019 році.

Цього року ситуація поступово змінюється на краще. Міністр туризму Тонг Хон оголосив, що в травні Камбоджа зареєструвала в цілому 194 025 внутрішніх туристів. Цифра продемонструвала різке збільшення на 696,33 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем. У квітні всі курорти країни були тимчасово закриті в наказовому порядку, і заборона на поїздки по країні був введений для запобігання поширення Covid-19 в період кхмерского Нового року і в наступний період.

Заборона на поїздки і закриття були введені 6 і 17 квітня відповідно. 25 квітня уряд оголосило про скасування заборони на поїздки між провінціями і відновлення роботи більшості туристичних визначних пам’яток по країні, за деякими винятками.

З тих пір міністерство туризму порекомендувало всім провінційним і муніципальним департаментам туризму і пов’язаних з туризмом підприємствам, а також іншим зацікавленим організаціям посилити заходи по профілактиці здоров’я і допомогти забезпечити безпеку всіх туристів і працівників сфери обслуговування під час поточної пандемії.