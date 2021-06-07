Головна Туризм

Камбоджійський туризм: Перші позитивні сигнали у травні

Президент Асоціації кхмерских туристичних гідів Ангкору Кхієу Тай (Khieu Thy) сказав, що відкриття королівства для іноземних туристів зараз має важливе значення. Точніше, це мрія камбоджійської туристичної галузі.

Страждаючи від нестачі іноземних відвідувачів більше року, г-н Тай підкреслив, що туристичний сектор стикається з безпрецедентним падінням.

«Якщо Камбоджа знову відкриє свої двері для іноземних туристів в четвертому кварталі, це відновить робочі місця і доходи для працюючих в цьому секторі», – сказав він. Звіт Міністерства туризму показав, що в минулому році Камбоджу відвідали 1 306 143 іноземних туристів, що на 80,5% менше, ніж в попередньому році (6 610 592 туристів в 2019 році).

Зниження числа туристських прибуттів з-за кордону в минулому році коштувало камбоджійської туристичної галузі більше 3 мільярдів доларів недоотриманих доходів. Доходи від міжнародного туризму принесли всього 1,023 мільярда доларів в 2020 році, що на 79,2% менше, ніж 4,919 мільярда доларів, отриманих в 2019 році.

  Іспанія відкриває кордони для всіх вакцинованих мандрівників

Цього року ситуація поступово змінюється на краще. Міністр туризму Тонг Хон оголосив, що в травні Камбоджа зареєструвала в цілому 194 025 внутрішніх туристів. Цифра продемонструвала різке збільшення на 696,33 відсотка в порівнянні з попереднім місяцем. У квітні всі курорти країни були тимчасово закриті в наказовому порядку, і заборона на поїздки по країні був введений для запобігання поширення Covid-19 в період кхмерского Нового року і в наступний період.

Заборона на поїздки і закриття були введені 6 і 17 квітня відповідно. 25 квітня уряд оголосило про скасування заборони на поїздки між провінціями і відновлення роботи більшості туристичних визначних пам’яток по країні, за деякими винятками.

З тих пір міністерство туризму порекомендувало всім провінційним і муніципальним департаментам туризму і пов’язаних з туризмом підприємствам, а також іншим зацікавленим організаціям посилити заходи по профілактиці здоров’я і допомогти забезпечити безпеку всіх туристів і працівників сфери обслуговування під час поточної пандемії.

  Ціни на оренду машин різко зросли
Слідкуйте за нами на Google News

Також читайте

Іспанія відкриває кордони для всіх вакцинованих мандрівників

ІСПАНІЯ
7 червня Іспанія відкриває свої кордони для вакцинованих мандрівників з усього світу в надії, що наплив відвідувачів пожвавить її важливий туристичний сектор, який постраждав...
Детальніше

Рост бронювання готелів підтверджує тенденції до відновлення

Нерухомість
З моменту початку пандемії отельерам довелося переосмислити багато аспектів свого бізнесу, щоб впровадити нові заходи безпеки, адаптуватися до мінливих потреб туристів і вижити в...
Детальніше

Актуально

Метеорологічна служба Туреччини оголосила жовте попередження для Стамбула і Анкари

ТУРЕЧЧИНА
Державна метеорологічна служба Туреччини (TSMS) оголосила жовте попередження для 13 провінцій, включаючи Стамбул і Анкару, про сильні зливи, очікувані в найближчі три дні, при...

Греція і Німеччина запускають проїзні сертифікати про вакцинації в ЄС

COVID Travel News
Греція, Німеччина і п'ять інших країн Європейського Cоюзу (ЄС) ввели систему сертифікатів вакцинації для мандрівників у вівторок, за кілька тижнів до розгортання програми 1...

Гнучкі тарифи – світова тенденція в туризмі

Туризм
Глобальне опитування Booking.com показав, що 90% тих, хто бронював тур продукти та послуги на червень, липень і серпень, покладалися на «гнучкі тарифи». Те, що...

Ціни на оренду машин різко зросли

Туризм
У країнах Середземномор'я, а також в США ціни на оренду автомобілів швидко і значно зростають. Мандрівники, які планують орендувати автомобіль, повинні бути готові до...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Останні новини

Diplomatic International Portal. Всі матеріали на цьому веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International

Більше історій

У Туреччині готується до відкриття новий морський порт

НАТО, а не Росія, буде приймати рішення про приєднання України

Заява Держсекретаря Майка Помпео на День Незалежності України