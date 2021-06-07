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Камбоджийский туризм: Первые положительные сигналы в мае

Президент Ассоциации кхмерских туристических гидов Ангкора Кхиеу Тай (Khieu Thy) сказал, что открытие королевства для иностранных туристов сейчас имеет важное значение. Точнее, это мечта камбоджийской туристической отрасли.

Страдая от нехватки иностранных посетителей более года, г-н Тай подчеркнул, что туристический сектор сталкивается с беспрецедентным падением.

«Если Камбоджа вновь откроет свои двери для иностранных туристов в четвертом квартале, это восстановит рабочие места и доходы для работающих в этом секторе», — сказал он. Отчет Министерства туризма показал, что в прошлом году Камбоджу посетили 1 306 143 иностранных туриста, что на 80,5% меньше, чем в предшествующем году (6 610 592 туристов в 2019 году).

Снижение числа туристских прибытий из-за рубежа в прошлом году стоило камбоджийской туристической отрасли более 3 миллиардов долларов недополученных доходов. Доходы от международного туризма принесли всего 1,023 миллиарда долларов в 2020 году, что на 79,2% меньше, чем 4,919 миллиарда долларов, полученных в 2019 году.

В этом году ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Министр туризма Тонг Хон объявил, что в мае Камбоджа зарегистрировала в общей сложности 194 025 внутренних туристов. Цифра продемонстрировала резкое увеличение на 696,33 процента по сравнению с предыдущим месяцем. В апреле все курорты страны были временно закрыты в приказном порядке, и запрет на поездки по стране был введен для предотвращения распространение Covid-19 в период кхмерского Нового года и в последующий период.

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Запрет на поездки и закрытие были введены 6 и 17 апреля соответственно. 25 апреля правительство объявило об отмене запрета на поездки между провинциями и возобновлении работы большинства туристических достопримечательностей по стране, за некоторыми исключениями.

С тех пор министерство туризма порекомендовало всем провинциальным и муниципальным департаментам туризма и связанным с туризмом предприятиям, а также другим заинтересованным организациям усилить меры по профилактике здоровья и помочь обеспечить безопасность всех туристов и работников сферы обслуживания во время текущей пандемии.

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