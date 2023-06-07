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КолумбіяТуризм

Грабіжниці в міні-спідницях побили туриста і відібрали у нього телефон у Колумбії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Грабіжниці в міні-спідницях побили туриста і відібрали у нього телефон у Колумбії

У колумбійському місті Медельїн, яке джерело називає “наркостолицею американської держави”, троє жінок побили британського туриста і вкрали його дорогий телефон. Інцидент потрапив на відео камери відеоспостереження, його опублікувало видання Daily Mail.

На “шокуючих кадрах”, як описує їхнє джерело, видно, як “банда жінок”, одягнених у міні-спідниці, підходить до чоловіка, який пізно вночі гуляє вулицею в центрі міста. Дві злочинниці стали переслідувати його та хапати за рюкзак, а ще одна підкралася ззаду та вдарила по голові. Дівчата повалили туриста на землю та стали бити його руками. Незважаючи на те, що на жвавій вулиці було багато свідків, ніхто не спробував допомогти потерпілому.

Незабаром на місце події прибула поліція та заарештувала порушниць. В органах правопорядку заявили, що повернули іноземцю викрадений телефон.

Останнім часом повідомляється про почастішання випадків крадіжок і грабежів на вулицях великого південноамериканського міста. У першому кварталі 2023 року надійшло 230 скарг на крадіжки від туристів у Медельїні, що становить 666-відсотковий приріст порівняно з тим самим періодом попереднього року, повідомляє El Tiempo.

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