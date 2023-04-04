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ТаїландТуризм

Голий турист шокував публіку на пляжі Паттайї

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Голий турист шокував публіку на пляжі Паттайї

На пляжі Паттайї було помічено голого туриста з Німеччини, який гуляв берегом, купався у воді і тим самим шокував публіку. Про подію розповіло видання Pattaya Mail.

Вільгельм Вайнманн – 63-річний німецький чоловік – роздягнувся догола на пляжі в Паттайї та намагався відпочивати як ні в чому не бувало. Інші туристи були обурені такою поведінкою у місці, що не відноситься до нудистських пляжів, і викликали поліцію.

Поліцейські застали порушника, коли він купався у воді, і запропонували йому вийти на берег. Чоловік відмовився, але через 15 хвилин все ж таки вийшов на сушу, взяв одяг до рук і спробував голяка піти з пляжу. Поліція цього не дозволила, скрутивши німця, потім змусила одягнутися, а згодом – відвезла до дільниці.

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