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Гігантська рептилія заповзла в басейн із туристами на популярному курорті Таїланду, викликавши переполох і паніку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Гігантська рептилія заповзла в басейн із туристами на популярному курорті, викликавши переполох

Моторошний непроханий гість вигнав туристів із популярної пам’ятки — Смарагдового басейну в провінції Крабі на півдні Таїланду. З найближчого заповідника дикої природи Кхоа Прабанг Кхрам, де власне і знаходиться визначна пам’ятка, в басейн «прибув остудитися» двометровий пітон.

Як розповідають тайські ЗМІ, посилаючись на відео в TikTok, явище змії призвело до туристів у паніку. Окремі сміливці спробували відігнати змію, бризкаючи на неї водою, але день був спекотний і пітон також був не проти остудитись — і зрештою пірнув у басейн. Звідки в результаті що іноземці, що місцеві туристи, розбіглися з криками страху у всіх напрямках.

Як додають у ЗМІ, пітон — не отруйна змія. Однак може завдати сильного укусу та інших травм при врахуванні його розміру.

“Ніхто не може спокійно плавати, знаючи, що внизу ховається пітон, який може вкусити за ногу будь-якої секунди”, – заявляють вони. Сам автор ролика також заявив, що його родина на той момент перебувала у воді, але як тільки в басейні опинилася змія, «вони швидко вирішили, що їм час іти додому», додав експерт.

У результаті туристів урятували співробітники заповідника. Вони виловили змію з найпопулярнішої пам’ятки і далі відзвітували, що відвезли її в джунглі, далеко від відвідуваних туристам місць.

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