Фермер з Австралії відбив напад крокодила, вкусивши його у відповідь

Фермеру з Австралії Коліну Деверо пощастило залишитися живим після нападу триметрового морського крокодила, передає ABC News.

Інцидент стався, коли Колін готувався до будівництва огорожі біля річки Фіннісс в Австралії минулого місяця. Він зупинився біля болота, помітивши рибу на поверхні.

“Я зробив всього два кроки, перш ніж чортів крокодил схопив мене за праву ногу. Він міцно схопив мене і тряс, як ляльку, тягнучи мене за собою у воду”, – повідомив Деверо.

60-річний чоловік розповів, що спробував ударити крокодила вільною лівою ногою і навіть спробував вкусити тварину у відповідь.

“Я був у незручній позиції, але випадково мені вдалося вчепитися зубами в його повіку. Воно було досить товстим, я різко смикнув його, і він відпустив мене. Я відстрибнув і побіг до своєї машини. Він переслідував мене трохи, але потім зупинився”, – Розповідає Деверо.

Фермер використовував рушник і мотузку, щоб перев’язати ногу та зупинити кровотечу. Потім його брат відвіз Коліна до найближчої лікарні, яка знаходиться за 130 кілометрів від місця інциденту. Нині він отримує лікування.

Головною проблемою було видалення всіх шкідливих бактерій із рани.

“Моя нога була сильно розірвана, і, на мою думку, нам довелося її промивати більше 10 днів”, – зазначив він.

Цього місяця йому зробили пересадку шкіри. Фермер розповів, що відчуває свої пальці, а лікарі сподіваються, що він зможе вийти з лікарні цього тижня.

“Все сталося за, напевно, вісім секунд. Якби крокодил вкусив мене в іншому місці, все було б інакше. Це знак, що мені треба змінити своє життя”, – сказав він.

Деверо поділився, що крокодил, який напав на нього, більше не становить загрози і був “усунений”.