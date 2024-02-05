Експерти розповіли чим небезпечна зарядка телефону в аеропорту і як кіберзлочинці можуть вкрасти Ваші дані

Блогерка та експерт із подорожей розповіла про небезпеку, через яку мандрівникам слід уникати зарядки телефону в аеропорту, передає New York Post.

У своєму відео тривалістю в 34 секунди в TikTok авторка з ніком @travelpiratesus.io повідомила, що ФБР застерігає від використання загальних зарядних станцій в аеропортах, оскільки вони можуть бути піддані “злому через зарядку”. Це означає, що через USB-порт зарядки можна передати шкідливе програмне забезпечення на ваш пристрій і вкрасти ваші дані.

“Не підключайте свій телефон до цих портів, не заряджайте його так. Ви пошкодуєте про це”, – каже у ролику блогерка.

На сайті Федеральної комісії зв’язку (FCC) пояснюється, як кіберзлочинці можуть впроваджувати шкідливе програмне забезпечення на публічні USB-зарядні станції та отримувати доступ до ваших пристроїв під час заряджання.

“Потім вони можуть використовувати цю інформацію для входу до ваших онлайн-акаунтів або продажу її іншим хакерам”, – йдеться на сайті FCC.

Відеоблогерка також порадила мандрівникам використати власні переносні батареї та зарядні пристрої, щоб захистити свої пристрої. Однак, деякі користувачі TikTok запропонували інший спосіб безпечної зарядки без загрози для безпеки.

“Ви можете використовувати електричні розетки із зарядним пристроєм або купити USB-кабелі тільки для живлення, які не мають контактів для передачі даних”, “Дякую за попередження”, “Дайте. Мені. Перерва”, “Занадто пізно”, – писали користувачі коментарях.