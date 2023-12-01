Експерти розповіли, чому не варто приймати гарячий душ після авіаперельоту

Досвідчені мандрівники розповіли про свої правила особистої гігієни після тривалого перельоту, які активно обговорюються у мережі. Думки експертів щодо питання, чи варто приймати душ до перельоту, чи після, а також у якому температурному режимі, розділилися. Докладніше про це розповідає видання The Sun.

Менеджер Травіс Карінчі через свою роботу пролітає близько 60 000 миль на місяць. За його словами, він намагається приймати гарячий душ після тривалої дороги. Його головне правило: вода не повинна бути “палючою”.

“Я уникаю надто гарячого душу, навіть незважаючи на довгий переліт. Адже він сушить шкіру”, – цитує його слова видання.

Також звичайний гарячий душ може спровокувати шкірні захворювання та посилити появу прищів, усуваючи природні олії та корисні бактерії, що знаходяться на поверхні шкіри, підтвердив фармацевт Аббас Канані.

“Надто тривалий душ (особливо гарячий душ) може позбавити вашу шкіру натуральних олій, що призведе до її сухості”, – цитує його слова видання.

За словами експертів WebMD, холодний душ після перельоту – кращий варіант, особливо при зміні часових поясів. Адже він, за їхніми словами, покращує кровообіг, що дає швидкий приплив енергії.

Редактор одного популярного туристичного веб-сайту Нікі Кельвін вважає, що душ рано-вранці перед вильотом – це марна трата часу.

“Приймайте душ напередодні ввечері, тому що це скоротить час на підготовку на 20 хвилин, а значить, ви зможете довше поніжитися в ліжку. Ну і звичайно, не забудьте прийняти душ після польоту хоча б протягом 20 хвилин з дуже важливої причини (особливих правил) гігієни – прим. ред.)”, – поділився простою порадою Кельвін.