Експерти назвали незвичайні закони Таїланду, які часто порушують туристи

Незважаючи на те, що Таїланд залишається популярним напрямом для туристів довгі роки, не всі знайомі із законами цієї держави. Особливості правил та звичаїв тут можна обґрунтувати релігією – у Таїланді переважає буддизм, а також формою правління – конституційна монархія. Про те, які закони туристи найчастіше порушують у Таїланді – у матеріалі “ДІП”.

Куріння в недозволеному місці

Це один з найпопулярніших штрафів серед туристів у Таїланді. Тут суворо заборонено курити у громадських місцях, це карається штрафом у 700 доларів, також людині можуть заборонити повторний в’їзд до країни. Також тут заборонено кальяни та куріння електронних сигарет. За це можна отримати до 10 років ув’язнення.

За допомогою цих законів влада Таїланду намагається протидіяти куріння тютюну серед населення країни, а також піклується про екологію, тому вживати тютюн на пляжі теж заборонено.

Купувати статуетки Будди

Якщо ви побачите сувенірну продукцію із зображенням Будди, не варто купувати це. Найімовірніше, продаж ведеться незаконно. Справа в тому, що тайці досить серйозно ставляться до своєї релігії, тому не поділяють прагнення туристів придбати речі з їхнім божеством. Вважається, що статуетки можна набувати лише прихильникам релігії.

Вивезти річ із зображенням Будди у вас точно не вийде, за це вам може загрожувати штраф та заборона виїзду з країни. Особливо не варто купувати голову Будди окремо – вона вважається священною.

Гладити дітей по голові

Цей звичай не закріплений законодавчо, але місцеві жителі можуть поскаржитися на вас у поліцію за те, що ви ображаєте їхню дитину. Справа в тому, що жителі Таїланду дотримуються багатьох забобонів. Одне говорить, що в кожної дитини на голові сидить ангел, який його охороняє. Погладивши дитину по голові, можна її злякати. Місцеві жителі вважають це образою.

Говорити погане про монархію

У Таїланді дуже поважають місцевого монарха та його сім’ю, можливо навіть більше, ніж це прийнято у Великобританії. Тому на законодавчому рівні заборонено говорити щось погане про короля чи його родину. Якщо вам захочеться обговорити це, робити з кимось зі своїх знайомих, у кому ви впевнені. Якщо ви образите короля на публіці, то можете сісти до місцевої в’язниці на строк до 50 років.