Експерт розповів, як спати в літаку і не страждати від джетлага

В організації тривалих авіаперельотів є чимало нюансів – необхідно подбати про їжу в літаку, про напої і, звичайно, про свій сон. Експерт із подорожей Джеймс Сміт назвав поради, які полегшать наслідки зміни часових поясів під час тривалих авіаперельотів.

Не всі можуть дозволити собі авіаперельоти в бізнес-класі, тому Сміт назвав основні пункти, які варто врахувати, якщо ви пасажир економ-класу.

Сміт радить насамперед пристосуватися до часового поясу місця призначення. Намагайтеся спати тоді, коли починається ніч у місці вашого призначення. А у літаку краще вибрати місце біля вікна.

“Це не тільки дає вам стіну, на яку можна спертися, але й позбавляє перешкод, якщо іншим пасажирам потрібно скористатися туалетом. З іншого боку, сидіння біля проходу можуть забезпечити трохи більше місця для ніг”, – сказав він.

Крім цього, експерт радить подбати про зручний одяг, переважно вибирати вироби з приємної та дихаючої тканини. У разі зміни температури у салоні також корисно мати теплий одяг. Також слід подбати про підтримку шиї – може допомогти ергономічна дорожня подушка; ізоляції від світла та шуму – візьміть маску для очей та навушники з шумозаглушенням або беруші.

Повітря в салоні може бути досить сухим, тому дуже важливо пити воду до та під час польоту. Водночас експерт радить уникати кофеїну та алкоголю.

Сміт також наголошує, що краще обмежити час використання гаджетів під час перельотів.

“Хоча ці поради можуть підвищити шанси на комфортний сон у літаку, організм кожного реагує по-різному. Важливо знайти те, що найкраще підходить для вас, та створити персоналізований режим сну під час польоту”, – резюмує експерт.