Експерт розповів, як не втратити багаж та документи у поїздці

Експерт з подорожей, генеральний директор компанії з нагляду за будинками людей по всьому світу Ламія Вокер розкрила способи, як уникнути втрати особистих речей в аеропорту, передає ДІП з посиланням на Express.co.uk.

Ламія Вокер зізналася, що почала замислюватися про збереження свого багажу після того, як одного разу інша пасажирка випадково забрала її валізу, тому що їхні сумки були абсолютно однакові. Помилка з’ясувалась, тільки коли туристки відкрили свій багаж і виявили чужі речі всередині. Так, експерт каже, що завжди купує яскраві бирки для кожної одиниці багажу, навіть для сумки для ноутбука чи жіночого клатчу.

Дівчина також радить класти всі проїзні та особисті документи у прозорий пакет.

“Чи було у вас почуття, коли ви уникаєте стійки паспортного контролю, що ви забули забрати якісь документи? Поглянувши на прозору папку, ви з першого погляду зрозумієте, забули щось чи ні”, – пояснила Уокер.

Інша порада від Вокер — використовувати невелику компактну ручну поклажу, щоб швидше сідати і виходити з поїздів, літаків чи автомобілів.

“У мене завжди ноутбук і дамська сумочка, так що невелика валіза — це все, що мені потрібно в дорозі”, – каже вона.

Також важливо врахувати, що ручна поклажа повинна бути зручною: пасажири повинні легко підняти її у верхню шафку самостійно, а якщо в сумці є ремінець, то її легше переміщати сходами.