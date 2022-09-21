Домінікана оновила рекорд з турпотоку

В останньому місяці минулого літа Домінікана прийняла більше туристів, ніж в аналогічному періоді успішного 2019 року. Отримані показники стали рекордними для серпня за історію туризму в країні. Український турпотік, зі зрозумілих причин, похвалитися успіхами поки не може.

Домінікана побила допандемійний рекорд

У серпні 2022 року до Домінікану прибуло 716 645 іноземних туристів (цифри включають і 94 792 круїзних пасажирів). Значення перевищили дані серпня 2019 року більш ніж на 200 тис. осіб і стали кращими для цього місяця в історії туризму в країні. Минулого року побив історичний максимум вересень.

Про це свідчать відповідні заяви президента країни Луїса Абінадера та міністра туризму Давида Колладо.

Усього за 8 місяців поточного року в країну прибуло 5 млн. 655 тис. 980 нерезидентів (включаючи громадян країни, які постійно проживають за кордоном). Такі дані дозволяють говорити про те, що турпотік за підсумками 2022 року має всі шанси перевищити значення 2019 року, коли Домінікана прийняла майже 6,5 млн. нерезидентів.

Надихаючі результати дозволили міністру туризму Домінікани констатувати: «Туріндустрія Домінікани переживає свої найкращі моменти». Нагадаємо, країна скасувала всі обмеження на в’їзд для іноземних туристів і повернула умови відпочинку до допандемійних всередині країни.