Дешеві квитки та безкоштовний апгрейд: експерт розвіяв популярні міфи про перельоти

У мережі існує велика кількість порад, які можуть бути не тільки марними, але й затьмарити довгоочікуваний відпочинок. Досвідчений мандрівник Гілберт Отт розвіяв найголовніші міфи про мандрівки. Докладніше розповідає Daily Mail.

Не реєструватись на рейс заздалегідь

За словами Гілберта, багато мандрівників не реєструються на рейс, сподіваючись отримати апгрейд класу на стійці в аеропорту. Однак не варто сподіватися на цей метод, адже є варіант того, що ви отримаєте найгірше місце у літаку.

Купувати таблетки від джетлага, щоб відновити режим

Не вдайтеся до пігулок, якщо у вас джетлаг, каже Гілберт. Мелатонін не допоможе у боротьбі зі зміною часових поясів.

“Під час і після подорожей важливо дотримуватись дієти, пити більше води, намагатися планувати маршрути так, щоб був час для відпочинку. Втомлюватися – це нормально. Більше того, варто відмовитися від алкоголю, якщо різниця в часі дуже велика”, – ділиться він.

Не відвідувати туристичних місць

Існує думка, що туристичні маршрути погані через скупчення людей та високі ціни. Але, за словами Герберта, не варто відмовлятися від вивчення та відвідування визначних пам’яток під час подорожей.

“Культурний досвід безцінний, навіть якщо ви пройдете десятки тисяч кроків пішки, ви будете з радістю згадувати про ті дні. Не відмовляйтеся дивитися та вивчати туристичні об’єкти”, – каже він.

На всіх сайтах ціна на готель однакова

Чоловік зазначає, що перед тим, як бронювати готель, варто порівняти ціни як мінімум на трьох сайтах. Справа в тому, що вони можуть значно відрізнятися. Більше того, сайти мають внутрішні знижки або вигідніші тарифи, які допоможуть заощадити трохи грошей.

Не відвідувати країни другого та третього світу

Існує думка, що країни другого чи третього світу не варті відвідин і можуть бути небезпечними для життя туристів.

“Відмовлятися від цих культурно збагачених країн – найдурніша помилка, яку можна припустити. Уважність потрібна навіть у найбезпечнішій країні”, – каже він.

Купувати квитки вигідніше у певні дні

За словами Гілберта, це найбільший міф, який не має нічого спільного із економією.

“Під час чорної п’ятниці чи кіберпонеділка люди стають шаленими, думаючи, що звідусіль можна отримати вигоду. Однак квитки дешевше брати після сезонних знижок, а не під час. Перечекайте, і це дозволить заощадити близько 43 відсотків від суми”, – каже він.

Скрізь приймають банківські картки

Беріть гроші готівкою у валюті тієї країни, куди ви прямуєте. Це перевірений роками метод, який допомагає заощадити нерви, час та гроші.

“Щороку туристів обманюють, знімаючи у них із карт пристойну суму. Або оплачуючи картою щось, віддаєш величезний відсоток комісії”, – каже він.

Не варто думати, що банківську картку чи долари беруть у всьому світі, підсумував він.

В аеропорту курс такий самий, як і в місті

В аеропортах найневигідніший курс, каже мандрівник. Більше того, чоловік рекомендує зняти потрібну суму один раз і розміняти її. Так, за словами Гілберта, буде вигідніше.

Білий пісок лише на Мальдівах

Не йдіть на поводу реклами, припускаючи, що тільки в певних країнах є ті чи інші природні краси. Найчастіше, як каже мандрівник, напрямки надмірно розрекламовані.

“Вивчайте країни, дивіться та порівнюйте. Не варто йти на поводі у реклами, адже світ величезний”, – ділиться він.

Накопичувати милі надто складно

Милі – це програма лояльності авіакомпаній. Тобто чим частіше ви літаєте однією авіалінією, тим більше у вас збирається миль, які можна міняти на квитки або оплачувати ними багаж. Не відкладайте справу та дізнайтесь про переваги для учасників таких програм.