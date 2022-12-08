Згідно зі звітом, представленим 6 грудня на виставці Luxury Travel Market у французькому місті Канни, глобальні розкішні подорожі все більше схиляються до відповідального туризму, оздоровлення та значних людських стосунків.

У звіті, підготовленому спільно з American Express та дослідницькою фірмою Altiant, також було виявлено, що більшість заможних мандрівників, як і раніше, вважають за краще витрачати гроші на враження, а не на товари. За даними Bloomberg, майже 60% планують збільшити витрати на подорожі у 2023 році порівняно з 10%, які заявляють, що скоротять витрати.

Висновки засновані на опитуванні Altiant, у якому взяли участь 1200 заможних людей та заможних туристів у 14 країнах Азії, Європи та Америки у другій половині 2022 року. Опитування прогнозує, яка поведінка в умовах пандемії зберігається, а яка зникає разом з обмеженнями на в’їзд до багатьох країн.

Здоров’я та безпека є фактором № 1 при виборі місця призначення — проблема, яка залишається актуальною після пандемії, причому безпека відноситься як до міркувань безпеки, так і до побоювань дискримінації. Чинник доброго самопочуття залишається ключовим фактором при плануванні відпустки для 61% респондентів.

При цьому 50% респондентів кажуть, що продовжать надолужувати згаяний через пандемію час і втілять у життя свої екстравагантні мрії про подорожі. Однак 49% зазначили, що воліли б менше літати і довше залишатися у пункті призначення.

45% планують здійснити екологічно чисті поїздки наступного року, а серед китайських туристів ця цифра сягає 81%. Трохи більше половини готові доплачувати до 20% за екологічний відпочинок.

Зберігається перевага більш спокійному відпочинку – переважно пляжам та поїздкам містом.

Очікується, що заможні туристи з Америки витрачатимуть більше на свою відпустку.

При цьому дві третини респондентів планують скористатися послугами турагентства. Гнучкість та страхування є основними причинами для цього.

Результати показують, що повідомлення про більш стійку і нешкідливу для клімату індустрію туризму після пандемії знаходить відгук у мандрівників класу люкс. Трохи більше 25% заявляють, що для них важливе довкілля та стійкість (відсоток вищий серед респондентів молодше 35 років).

Загалом понад 70% респондентів заявили, що вуглецевий слід їх польотів чи відпустки сильно, чи частково вплинув на рішення про бронювання.

Але тут виникає загадка: на питання про те, які фактори були вирішальними при бронюванні їхньої наступної відпустки, екологічність готелів зайняла лише сьоме місце з 14 варіантів, що доводить, що розрив між намірами споживачів та діями залишається, коли йдеться про екологічні подорожі.

Безсумнівно те, що внутрішні та регіональні поїздки залишаться стабільними у 2023 році, але прагнення більшої кількості міжнародних поїздок домінуватиме: половина опитаних наразі віддають перевагу відпочинку за кордоном, а не місцевим поїздкам. До 52% планують відвідати Європу, 41% відвідають Америку, а 25% планують поїздку на Близький Схід чи Африку.

Що стосується багатих американців, то вони в основному дивляться на Японію, Австралію і як на доказ того, що деякі речі ніколи не змінюються, на Італію.