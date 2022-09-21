Безтактний вчинок пасажира літака викликав суперечки в мережі

Турист поскаржився на пасажира, який відкинув два сидіння літака і ліг на них, і викликав суперечки в мережі. Історією про безтактний вчинок супутника чоловік поділився на платформі Reddit, на неї звернув увагу британський таблоїд The ​​Sun.

Автор посту повідомив читачам форуму, що він мав довгий політ, тому, щоб не марнувати часу, він узяв із собою ноутбук і зайнявся «важливою роботою». “Приблизно через 15 хвилин польоту хлопець, який сидить переді мною, різко відкидає своє сидіння, і воно дуже сильно врізається мені в коліна”, – написав він.

За словами туриста, його дуже обурив той факт, що авіапасажир, що сидить перед ним, не надав цьому жодного значення.

“Поруч зі мною було вільне місце, тому я пересів на нього”, – додав він.

Однак на цьому пасажир не зупинився. Він відкинув уже друге крісло і розташувався поперек двох. “Я кілька разів просив його підняти одне з сидінь, коли працював за ноутбуком, але він відмовлявся”, – підкреслив автор публікації.

На історію туриста звернули увагу користувачі Reddit. Більшість із них підтримали його, а деякі навіть назвали пасажира літака «грубіяном». “Авіакомпанія повинна встановлювати правила про те, коли сидіння можуть бути відкинуті назад, наприклад, тільки вночі на тривалих рейсах”, – заявив один з коментаторів.

Інші користувачі, у свою чергу, вказали, що турист мав спочатку попросити бортпровідників розібратися із ситуацією, замість скаржитися на пасажира на форумі.

“У вас були інші варіанти, наприклад, повідомити про це стюардесу, але натомість ви обрали Reddit”, – зазначив користувач.