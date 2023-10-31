9 незвичайних лайфхаків для лінивих туристів

Збори, організація поїздки, пошук квитків – усі ці дії забирають багато енергії. А по приїзді до нової країни туристи можуть зіткнутися з ще одним десятком різних складнощів. Тому редакція розповідає про робочі лайфхаки, які допоможуть полегшити відпустку та заощадити багато часу.

Заходьте в літак останнім і останнім із нього йдіть

Не прагніть зайти найпершими в транспорт, так само і вийти з нього. Поспішати нема до чого, адже літак нікуди не полетить без вас. Варто розслабитись і дозволити вийти натовпу, а потім вже самому спокійно проходити до виходу.

Замовляйте їжу у номер

У багатьох готелів існує доставка сніданків у номер, що значно економить час. Більше того, за таку послугу ресторан зазвичай не бере додаткової плати. Таким чином не потрібно буде витрачати час на збори, а ви заощадите коштовні сили для важливіших занять, наприклад, для перегляду серіалу.

Не витрачайте час на закупівлю в Duty Free

Якщо вам потрібно купити щось конкретне, залиште заявку на сайті, який оформляє замовлення в Duty Free. Така послуга доступна практично по всіх аеропортах світу, більше того, є внутрішні знижки на сайтах. Наприклад, бажаний товар можна придбати із вигодою до 10 відсотків. Також, оформлюючи попереднє замовлення, ви не ризикуєте втратити гроші, тому що оплачувати товар потрібно на касі, коли ви прибудете в аеропорт.

Бронюйте квитки на екскурсії онлайн

Прилетіти до Європи і замість насолоджуватися архітектурою міста, стояти в черзі по кілька годин – не найкраща ідея. Коли ви вирішили питання з направленням та датами, то займіться бронюванням квитків на визначні пам’ятки. Зробити це краще за місяць до поїздки, тому ви зможете купити їх трохи дешевше, ніж після прибуття.

Встановіть на телефон Google Maps

Перш ніж виїхати за межі країни, встановіть Google Maps і звантажте карту міста в режимі офлайн. Так, карти та пам’ятки будуть доступні без стільникових даних. А це, в першу чергу, позбавить безглуздої біганини незнайомим містом і збереже енергію для відпочинку.

Тури в готелі Аll inclusive – непогана ідея

“Все включено” – це рай для ледарів. Ворушитися потрібно лише у разі нагальної потреби, адже ви повністю звільнені від пошуку їжі та напоїв, прибирання в номері та пошуку розваг. У подібних готелях все необхідне поряд, тому ледарям тут точно буде добре.

Беріть таксі: іноді це вигідніше

У європейських країнах, Кореї та Японії таксі досить дорога послуга. Однак у низці азіатських країн, таких як Таїланд, Індія, Малайзія та Китай, таксі стоїть майже так само, як метро чи автобус, при тому, що можна доїхати з комфортом до бажаної точки, не витрачаючи час на пошук дрібниці чи потрібної зупинки.

Заявляйте свій багаж як “тендітний”

Якщо повісити на багаж ярлик “тендітні предмети”, то персонал поводитиметься з ним трохи акуратніше. Також валіза з подібною етикеткою завжди виходить першою на стрічці видачі багажу.

Вставайте раніше

У подорожах краще раніше лягати і вставати. З ранку на вулицях менше туристів, так що ви зможете оглянути пам’ятки без черг, а ввечері буде час набратися нових сил перед днем.