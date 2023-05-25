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ТуреччинаТуризм

Влада Туреччини звернулася із попередженням до продавців на курортах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада звернулася із попередженням до продавців на курортах у Туреччині

Міністерство торгівлі Туреччини надіслало попереджувального листа торговим організаціям, які не використовують цінники в туристичних зонах, передає Hürriyet Daily News.

Згідно з листом, багато власників магазинів ігнорують закон і не маркують своєї продукції цінниками. Особливо це стосується туристичних зон. На думку міністерства, це вкрай несправедливо до приїжджих і призводить до втрати довіри до турецького туризму.

Нагадуючи про положення про цінників у законі про захист прав споживачів, чиновники вказали, що маркування товарів, що пропонуються для роздрібного продажу, є обов’язковим.

Відповідно до положення про цінники на етикетках повинні бути вказані характеристики продуктів та актуальна ціна з датою. Усі місцеві товари мають бути позначені лейблом “вітчизняний продукт”. Ці вказівки мають бути зроблені турецькою мовою, а ціни – встановлені у лірах із зазначенням валюти. У міністерстві також зазначили, що прайс-листи мають розміщуватись на видних місцях.

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