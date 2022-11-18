Відпочинок у Туреччині сильно подорожчає влітку 2023 року

Відпочинок у Туреччині наступного року подорожчає. Готельєри повідомляють, що вартість проживання в п’ятизіркових готелях зросте вдвічі, апартаменти класом нижчі – на третину.

Першою причиною представники готельного бізнесу називають ажіотажний попит. У липні та серпні готелі в курортних містах Туреччини були завантажені майже на 100 відсотків. І навіть зараз вільних місць практично немає.

З іншого боку, на ціни вплинула висока продовольча інфляція. З початку року деякі продукти в Туреччині подорожчали вп’ятеро, і щоб компенсувати витрати, влада вирішила збільшити мінімальні зарплати працівникам готелів.

Готельєри повідомляють, що цінники вже піднялися на 20%. Проте за акціями раннього бронювання номери все ще можна зарезервувати зі знижкою.

Раніше повідомлялося, що ціни на проживання в готелях Туреччини та турпакети можуть підвищитись через підвищення тарифів на електренергію. Очікується, що до січня тариф зросте втричі до поточних розцінок, які й так сильно зросли з початку року. Крім того, з 1 січня 2023 року у Туреччині набирає чинності закон про введення “податку на проживання” – збору з усіх послуг, що реалізуються на території готелів разом із проживанням, у розмірі 2 відсотків.