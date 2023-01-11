В Анталії запропоновано відмовитись від системи «All Inclusive» через німців

Відмовитися від системи “все включено” в ім’я великих грошей, щоб отримати “багатих німецьких туристів”, закликав турецький турбізнес Ерол Гюльдал, туристичний оператор із Сіде, на сторінках газети Turkiye Turizm. Він запевнив своїх колег, що Туреччина має перейти на систему напівпансіону, як це було до періоду двотисячних, щоб приїжджали багаті німецькі туристи. Саме так вчинили у Греції, пояснює експерт, і цим там вдалося заробити багато додаткових грошей.

Пан Гюльдал, який, за запевненням видання, займається прикладними дослідженнями німецького та європейського туризму протягом 18 років, заявив, що Туреччина та Анталія не можуть достатньо використовувати німецький туристичний потенціал. За його словами, 40 мільйонів німецьких туристів щороку вирушають у відпустку до Іспанії, Греції, Італії, Португалії, Франції, Кіпру, Таїланду, Карибського басейну, Мальдів, деяких африканських країн, країн Далекого Сходу, Єгипту, Тунісу, Марокко, Греції та Туреччини. «Німці, які їздять у відпустку найбільше у світі. Німці мають 110-річну традицію відпочинку у різних країнах. І з них лише 5 мільйонів щороку приїжджають до Туреччини, це дуже низька цифра», – заявив він. Окрім німців, за його словами, країнами з найвищим потенціалом витрат на відпочинок вважаються США, Канада, Південна Корея, Австрія, Люксембург, Англія та скандинавські країни.

Друге, що вважав експерт, те, що 35 млн туристів минулого року приїхали до Греції. При цьому на його запевнення, «у Греції повністю зникла концепція «все включено», крім 3-5 островів», і навіть, що «власники готелів перейшли на напівпансіон, щоб приїхали німецькі туристи».

«Турецькі власники готелів відкрито кажуть, що не можуть заробляти на системі все включено стільки грошей, скільки раніше. Якщо буде впроваджено систему напівпансіону, якість кухні та ресторанів в Анталії підвищиться, а на перший план вийде гастрономічний туризм», – упевнений пан Гюльдал.

Втім, слід зазначити, опитування самих європейців — принаймні останнього року показують протилежну картину. Туристи з країни «зі 110-річною традицією відпочинку та найсильнішою економікою серед європейських країн» звертають увагу на зростання цін на відпочинок, кризу та інфляцію. І серед найпривабливіших варіантів для майбутнього відпочинку все частіше називають програми «все включено».