Україна вироблятиме турецькі безпілотники

Україна, армія яка використовує турецькі бойові безпілотники проти проросійських сепаратистів, планує побудувати на своїй території завод з виробництва таких безпілотників.

“Вибрано місце для будівництва цього заводу”, – заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу у Львові.

“На шляху до реалізації (цього проекту) був ряд перешкод, але вони були усунені”, – додав він, не повідомивши подробиць.

Міністр закордонних справ Туреччини не став детально зупинятися на цьому питанні, але підкреслив, що Київ і Анкара знаходяться “на шляху до зміцнення відносин у багатьох секторах”, вказавши на оборонний сектор.

В кінці вересня міністр оборони України Андрій Таран і Халюк Байрактар, генеральний директор компанії Baykar, яка виробляє безпілотники Bayraktar, підписали в Києві меморандум, який передбачає будівництво центру технічного обслуговування цих безпілотників, який також буде служити центром навчання операторів.

“Це важливий момент для нас”, – сказав президент України Володимир Зеленський під час підписання цього контракту.

Байкар “побудує цей центр в районі міста Васильків під Києвом, де дислокується бригада ВПС України.

Україна вже використовує безпілотники Bayraktar TeBe2. Ця модель була використана в конфліктах в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху. За повідомленнями ЗМІ, Київ планує придбати в цілому близько п’ятдесяти безпілотників цього типу.

Туреччина вже кілька років докладає зусиль, щоб утвердитися в якості важливого фактора в клубі країн, які виробляють бойові безпілотники. Однак продаж безпілотників Києву ставить Анкару в делікатну ситуацію по відношенню до Москви, з якою Туреччина також співпрацює в оборонному секторі.