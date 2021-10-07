ГлавнаяТУРЦИЯУкраина будет производить турецкие беспилотники
ТУРЦИЯУКРАИНА

Украина будет производить турецкие беспилотники

Глеб Парфененко
Украина будет производить турецкие беспилотники

Украина, армия которая использует турецкие боевые беспилотники против пророссийских сепаратистов, планирует построить на своей территории завод по производству таких беспилотников.

«Выбрано место для строительства этого завода», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу во Львове.

«На пути к реализации (этого проекта) был ряд препятствий, но они были устранены», — добавил он, не сообщив подробностей.

Министр иностранных дел Турции не стал подробно останавливаться на этом вопросе, но подчеркнул, что Киев и Анкара находятся «на пути к укреплению отношений во многих секторах», указав на оборонный сектор.

В конце сентября министр обороны Украины Андрей Таран и Халюк Байрактар, генеральный директор компании Baykar, которая производит беспилотники Bayraktar, подписали в Киеве меморандум, предусматривающий строительство центра технического обслуживания этих беспилотников, который также будет служить центром обучения операторов.

«Это важный момент для нас», — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время подписания этого контракта.

Баснописец «построит этот центр в районе города Васильков под Киевом, где дислоцируется бригада ВВС Украины.

Украина уже использует беспилотники Bayraktar TeBe2. Эта модель была использована в конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. По сообщениям СМИ, Киев планирует приобрести в общей сложности около пятидесяти беспилотников этого типа.

Турция уже несколько лет прилагает усилия, чтобы утвердиться в качестве важного фактора в клубе стран, которые производят боевые беспилотники. Однако продажи беспилотников Киеву ставит Анкару в щекотливую ситуацию по отношению к Москве, с которой Турция также сотрудничает в оборонном секторе.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпандемияДжо Байденпогодавакциназемлетрясение

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International