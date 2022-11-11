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У Туреччині зажадали відмовитися від 5-зіркових готелів: названо причину такого кроку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині зажадали відмовитися від 5-зіркових готелів: названо причину такого кроку

Слідувати в руслі актуальних європейських трендів і відмовитися від масового будівництва 5-зіркових готелів на користь бутік-готелів з національним колоритом, які допоможуть розвивати «культурний туризм», закликав турецьких підприємців Кадір Угур, голова правління Bentour. Заява була озвучена на тематичному засіданні «Альтернативний туризм та інвестиційні можливості», проведеної в рамках 13-го Босфорського інвестиційного саміту.

«Туреччина має вирішити, якому туризму вона віддає перевагу», – заявив експерт. Основна проблема в тому, що з величезними п’ятизірковими готелями-курорти стали для Туреччини практично «безальтернативним» видом туризму, витіснивши інші — і, зокрема, культурний туризм, на узбіччя. Туристи перестали повноцінно подорожувати Туреччиною, і якщо вибираються, то тільки на одноденні екскурсії, і то – лише в найрозпіареніші місця. Тому Кадір Угур зажадав відмовитись від 5-зіркових готелів.

Однак поступово формується «прошарок» інших типів туристів. «Туристи, які приїжджають із культурними турами, не хочуть зупинятися у типових великих готелях. Нам потрібно вирішити, чи підтримуємо ми масовий туризм, індивідуальний туризм чи те, й інше?» – наголосив він. Пан Угур нагадав, що відносно нещодавно подорожі Анатолією були затребувані — туристи «їхали за культурою» на 3-4 дні, зупинялися в невеликих готелях на узбережжі та поверталися до своєї країни. Це був “нішевий продукт”, додав експерт. “Раніше ми привозили по 3 тис. туристів – і це вважалося добре, тепер масштаби нижче 200 тис. виглядають несерйозними”, – зазначив він. Однак саме ці туристи можуть вирішити проблему, що «іншу» Туреччину, окрім «олл-інклюзиву», турист не знає, і в той час як узбережжя масово заробляє на туризмі, інші регіони не мають практично жодної користі від туризму.

«Культурний туризм є надзвичайно важливим для Туреччини. Про музеї, відкриті в країні, заговорили в Європі. Але треба зважати на специфіку такого туризму. Турист, який бажає здійснити поїздку тією ж Анатолією, не хоче типових п’ятизіркових готелів — він каже, дайте мені готелі, які відповідають характеру цієї країни. Європейські туристи не хочуть “вливатися в масу”, там туризм звернувся до особистості. Нам потрібно знову скоротити штат і перейти до системи бутік-готелів», – запевнив пан Угур.

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