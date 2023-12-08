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У Туреччині туристи отримали рік ув’язнення за вивезення з країни каміння

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині туристи отримали рік ув'язнення за спробу вивезення з країни каміння

В аеропорту турецької Анталії поліція заарештувала іноземну пару туристів за спробу вивезення з країни «підозрілого» каміння. Рішенням суду один із них отримав реальний тюремний термін — майже рік ув’язнення.

Як повідомили турецькі ЗМІ, інцидент стався ще 16 листопада. Бельгійських туристів затримали митники, бо запідозрили їх у провезенні заборонених товарів. Після огляду валізи співробітники митної служби виявили загорнуті в папір та одяг підозрілі елементи будівлі.

За результатами дослідження, проведеного Анталійською Дирекцією музеїв, було встановлено, що каміння має високу цінність, оскільки належить до римської доби. Після затримання подружжя відпустили під судовий контроль, але на них наклали заборону на виїзд з країни.

Прокуратура Анталії підготувала обвинувальний висновок проти чоловіка, за яким значився багаж із предметами старовини. Відповідно до статті Закону про захист культурних та природних надбань, прокурор запросив для нього покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років та штраф. Однак рішення турецького суду виявилося м’якшим. За спробу вивести з Туреччини предмети, що становлять історичну цінність, бельгійця засудили до 10 місяців тюремного ув’язнення та штрафу. Застосовуючи положення про каяття обвинуваченого, суд вирішив відкласти оголошення вироку.

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