У Туреччині ціни на квитки у визначні місця встановили новий рекорд

Туреччина стає ще дорожчою для туристів. Влада країни знову вирішила підняти ціни на квитки до музеїв та історичних пам’яток – втретє за рік.

Президент туристичної групи міської ради Анталії та генеральний директор NBK Toursitk Реджеп Явуз заявив, що ціни на квитки для іноземних відвідувачів встановили новий рекорд.

З 1 квітня 2023 року вони збільшилися в 1,5–2 рази. Наприклад, тепер за відвідування Ефесу турист має заплатити близько 40 євро, хоча раніше вхідний квиток коштував би йому 20 євро. Квиток на руїни Памуккале за аналогічний період подорожчав з 20 до 30 євро, а вхід на Галатську вежу — з 17 до 30 євро.

За відвідування руїн Трої туристові тепер доведеться заплатити 27 євро замість 10 євро. Квитки до палацу Топкапи, Гарем та Агіа Ірини коштуватимуть мандрівникові 45 євро з доплатою. Відвідування руїн Герем подорожчало з 15 до 20 євро.

Варто відзначити, що всі ціни тепер у євро і вони можуть змінюватись в залежності від курсу ліри. Найдешевше подорожувати можна буде лише з туристичними групами, для яких діє на вхід знижка у розмірі 20 відсотків. Нові музейні збори діють із 1 березня 2024-го.

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