У Туреччині посилили правила здачі житла туристам

У Туреччині ухвалили закон, згідно з яким власники житла мають отримати спеціальний дозвіл, щоб здавати його туристам. Докладніше розповідає Resmi Gazete.

Для здачі житла в оренду на строк менше 100 днів буде потрібен дозвіл Міністерства туризму. За порушення правил власнику загрожує штраф 100 тисяч турецьких лір. У разі виявлення незаконного складання після першого штрафу повторне правопорушення обійдеться господарям житла в 1 мільйон лір.

“Щоб здавати житло в оренду з туристичною метою, необхідно отримати дозвіл до укладення договору оренди з туристичною метою. У зв’язку з цим на вході в орендовані будинки будуть вивішуватися таблички з кваліфікацією, що визначається міністерством.

Якщо орендодавець здає туристам житло, що знаходиться у багатоквартирній будівлі, йому потрібно буде отримати згоду всіх мешканців будинку”, – зазначено у законі.

На житло, яке здаватиметься терміном понад 100 днів, нові вимоги не поширюються. Закон ухвалено для того, щоб ліцензувати житло та не створювати ризики безпеки.