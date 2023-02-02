У Туреччині підрахували німецьких туристів за 2022 рік та були здивовані

Згідно з даними, представленими Міністерством культури і туризму, загалом за 2022 рік Туреччині найбільше туристів «поставила» Німеччина — 5 млн. 679 тис. Росія опустилася на друге місце з результатом 5 млн і 232 тисячі туристів, додавши до свого торішнього результату майже 79% приросту турпотоку.

Першу трійку замикає Великобританія – 3 млн 370 тис. туристів та фантастичні цифри приросту турпотоку – 758%. Не дивно, тому що 2021 року Туреччина була ще закрита для британців на ковід. Далі слідує Болгарія та Іран.

Усього ж Туреччина прийняла 44.6 млн. «чистих» іноземних туристів, тобто без включених до цієї статистики володарів турецького громадянства. Приріст становив 71% до 2021 року.