У Туреччині люди відмовляються від відпочинку в готелях: народ селиться до наметів та автотрейлерів

Намети та автотрейлери, а не готелі – ось реальний вибір відпочиваючих у Туреччині в сезоні ЛІТО 2023, так як ціни на відпочинок у турецьких готелях вдарив по кишенях туристів, змусивши їх шукати альтернативні варіанти розміщення. Про це повідомило турецьке видання Turizm Guncel.

Відпочивати у турецьких готелях стало дорого навіть для колишнього середнього класу. Зростання вартості готельного житла викликане зростанням витрат, збільшенням цін на іноземну валюту та інфляцією, що змусило багатьох не відмовляти собі в задоволенні відпочивати, а переглянути статтю витрат — оренду готельних номерів. Економічний дисбаланс зробив відпочинок у готелях недоступним для значної частини туристів. Цього року ціни на готелі досягли критичного рівня. Крім того, зниження купівельної спроможності значно скоротило кількість потенційних клієнтів готелів.

Кепмінг та своє обладнання для відпочинку на природі замість готелю

Наметові табори та автотрейлери, які раніше були затребувані здебільшого серед студентів, виявилися цього сезону дуже затребувані серед середнього класу. За словами Алі Джана Полата, статистика красномовно передає сьогоднішню ситуацію: заповнюваність наметових таборів перевищила 80%, тоді як завантаження готелів не перевищує 50% показник.

Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой підкреслив, що іноземні туристи, які раніше могли легко витратити $10-30 тис. на тижневий відпочинок за двох у готелях, тепер вважають за краще купувати на ці гроші необхідне спорядження, включаючи будинки на колесах, а не на проживання в готелях. Це створило додаткові проблеми для готельєрів, оскільки вартість такої відпустки стала недоступною для багатьох інтуристів. Проблема однакова у всіх — зниження купівельної спроможності змусило їх шукати економічніші способи проведення відпустки.

Офіційні представники турецьких кемпінгів підкреслили зростання інтересу до альтернативних форм проживання під час відпусток. Серед нових клієнтів організатори помічають дедалі більше «білих комірців». У деяких наметових таборах немає місць аж до жовтня. Наприклад, такі справи з кемпінгами на Егейському узбережжі.

Формат їжі теж змінився. Відпочиваючі тепер змушені готувати їжу самостійно, щоб заощадити на витратах. При цьому кемпінги поки що дійсно вважаються бюджетною альтернативою курортним готелям. Проте організатори таких місць відпочинку б’ють на сполох: через підвищення вартості палива та податків, їм теж доведеться підвищувати ціну на розміщення. «Ціни на намети варіювалися від 15 до 300$. Порівняно з минулими роками наша продукція для приготування їжі на природі стала активно продаватися. Враховуючи ціни на їжу та напої, особливо на відкритому повітрі в курортних зонах, люди розбивають наметовий табір та готують самі для себе. Однак коли ми підняли ціни на товари, інтерес почав знижуватися», — зазначив менеджер магазину товарів для кемпінгу Perkamp Мустафа Екінчі.

Відпочинок в автотрейлерах заради покупки нерухомості

Асоціація кемпінгів та караванів Туреччини повідомила, що інтерес до автотрейлерів зростає через їхню економічну ефективність. Віце-президент Огуз Токалак наголосив, що трейлери стали альтернативою традиційним готелям. Він також відзначив зростання попиту на розміщення на колесах у курортних зонах, де туристи залишають будинки на колесах прямо на узбіччях доріг.

Крім того, колишній середній клас безтурботного відпочинку в готелях на всьому готовому почав економити та вкладати ці гроші у купівлю нерухомості. Нова тенденція — купівля автотрейлерів замість оренди традиційних номерів та бунгало. Огуз Токалак, віце-президент Асоціації кемпінгів та будинку на колесах Туреччини, наголосив, що економічні міркування стали головною рушійною силою цього тренду. Прагнення заощадити на розміщенні та забезпечити більш гнучкий та незалежний спосіб життя призвели до зростання попиту на автотрейлери. Це також спричинило брак місць для кемпінгів, що потребує реалізації планів створення додаткових місць для відпочиваючих у курортних зонах.