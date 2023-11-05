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ТуреччинаТуризм

У Туреччині група туристів впала в колодязь, 1 загинув

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині група туристів впала в колодязь, 1 загинув

Прогулянка мальовничими місцями провінції Анталія завершилася трагедією — п’ять туристів впали в колодязь, один загинув. Все сталося на популярному маршруті на плато Егрігель.

Згідно з інформацією видання, група з 30 туристів — їхня національність не уточнюється — вирушили до Гюндогана на екскурсію. У їхній маршрут входила популярна екскурсія в передгір’ях гори Гейік на плато Егрігель у однойменного озера — місцевість називають Альпами Анталії.

Проте замість приємної прогулянки сталася НП. П’ятеро туристів збилися з маршруту і в результаті впали в колодязь у цьому районі. Їхні друзі спішно повідомили до центру екстреної допомоги 112, за сигналом прибули працівники AFAD (місцевого МНС), жандармерії та лісового господарства.

В результаті один із туристів загинув, решту четверо було відправлено до лікарні. Їхній стан задовільний.

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