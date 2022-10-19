Туристів, які прямують до Туреччини, налякали в’язницею

Туристи, які приїжджають на курорти Туреччини, стурбовані новим законопроектом республіки, згідно з яким будь-яка людина, включаючи мандрівників, може потрапити до в’язниці терміном від 1 до 3 років за лайк, коментар або пост у соціальних мережах з неправдивою інформацією.

Закон про соціальні мережі був нещодавно ухвалений парламентом. Згідно з його змістом, будь-хто, хто публічно розповсюджує в соціальних мережах інформацію, що суперечить дійсності, що стосується внутрішньої та зовнішньої безпеки країни, громадського порядку та загального стану здоров’я, що сприяє порушенню громадського спокою, з метою створення паніки та страху серед населення, буде покараний тюремним ув’язненням термін від 1 до 3 років, уточнила турецька газета Turizmguncel. Закон, який тривалий час викликав суперечки, наразі викликає негативну реакцію за кордоном, оскільки передбачається, що закон про фейки автоматично поширюється і на туристів.

Першим на сполох забило німецьке видання Bild, одна з найбільш читаних газет Німеччини, опублікувавши статтю під назвою «Відпочиваючим у Туреччині загрожує в’язниця?» Зауважимо, що німецькі туристи – основний та високоплатіжний донор, що відпочиває на курорти Туреччини з початку поточного року і до теперішнього часу.

Туристи у небезпеці?

Чи стала Туреччина з новим законом більш небезпечною для німецьких туристів, які бажають провести відпустку? Відповідаючи на це запитання, журналіст видання заявив, що насправді «Туреччина також не була повністю безпечною для туристів із Німеччини до ухвалення закону». «Тільки через кілька місяців стане зрозуміло, чи зросла небезпека, коли судова влада введе в дію новий закон», – йшлося у матеріалі. Потім газети підхопили тему та підлили мастила у вогонь, розмірковуючи про межі закону про цензуру.

Попередження від Міністерства закордонних справ Німеччини, актуальне і для українців також

Міністерство закордонних справ Німеччини також опублікувало попереджувальне повідомлення такого змісту: «Турецькі правоохоронні органи, мабуть, ведуть вичерпний список осіб, які проживають у Німеччині, які можуть стати об’єктами правоохоронних заходів, навіть якщо не буде проведено адекватне попереднє розслідування».

Німецьке відомство також підкреслило, що «коментарі, повідомлення чи лайки в соціальних мережах, які стосуються свободи слова та висловлювання думки в Німеччині, у Туреччині буде достатнім для кримінального переслідування».

У зв’язку з цим туристів попередили про дію цензури на турецькій землі та закликали виявляти обережність щодо публікацій у соціальних мережах. Новий закон про дезінформацію вимагає від керівництва соцмереж та сайтів передавати особисті дані користувачів, підозрюваних у «поширенні недостовірної інформації».

Перерахуємо попередження Міністерства закордонних справ, актуальні для українців у тому числі, якщо вони вирушають до Туреччини: